Peu pour que la F1 apprenne du “freak day” à Spa

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, voit peu de leçons pour le sport du Grand Prix de Belgique controversé de dimanche à Spa.

Avec de fortes pluies tombant sur la piste pendant une grande partie de la journée, la Formule 1 n’a bouclé que quatre tours derrière la voiture de sécurité. Il a déclaré un résultat et attribué des points au demi-championnat, sur la base d’un seul tour complet.

La décision a suscité les critiques de nombreux pilotes, dont le pilote Mercedes Lewis Hamilton, qui a qualifié la course de “farce” et a déclaré que les spectateurs devraient être remboursés.

Wolff pense que les circonstances de la course étaient si extraordinaires qu’il n’y a peut-être pas grand-chose que la Formule 1 puisse en tirer pour améliorer la gestion des événements futurs.

“Je pense que cela ne s’est jamais produit auparavant, vous devez donc le prendre comme une journée aberrante où nous aurions tous espéré avoir une course spectaculaire [but] cela ne s’est pas produit.

“[Are] y a-t-il des apprentissages? Je ne suis pas sûr car nous dépendons de la météo. Tout le monde a fait de gros efforts pour lancer une course et à cause de la pluie, cela ne s’est pas produit.

Comme aucun tour de drapeaux verts n’a été effectué, Hamilton n’a eu aucune occasion d’empêcher Max Verstappen de réduire son avance au championnat de huit points à trois. Wolff n’a pas contesté la décision largement critiquée d’attribuer des points pour un seul tour derrière la voiture de sécurité.

“Je pense que nous avons toutes les raisons d’être contrariés”, a-t-il déclaré. « Des demi-points ont été attribués alors qu’on s’attendait probablement à ce que le temps ne s’améliore pas. Mais c’est ce que c’est. Je suppose que vous devez prendre celui-ci sur le menton et fermer le chapitre de cette course et avancer d’une certaine manière.

Wolff a ajouté que la F1 “doit vraiment applaudir les fans qui sont là depuis trois jours sous la pluie”.

