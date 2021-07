Peur COVID aux Jeux olympiques: 3 athlètes testés positifs pour COVID-19, 2 restant au village olympique

in

C’est la première fois que des athlètes séjournant au village contractent l’infection. (Image IE)

Keigo Oyamada, un compositeur japonais dont la musique fait partie de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, s’est excusé pour avoir harcelé un camarade de classe pendant son enfance. Les informations selon lesquelles il aurait abusé d’un enfant handicapé, qui ont récemment fait surface en ligne et ont été couvertes par les médias japonais, suscitent une réaction violente sur les réseaux sociaux, exigeant sa démission.

Oyamada, un musicien de rock bien connu, s’était vanté des abus en détail dans des interviews qu’il avait accordées à des magazines japonais dans les années 1990.

“Je m’excuse du fond du cœur, bien sûr auprès du camarade de classe lui-même que j’ai blessé, et de tous mes fans, amis et autres personnes impliquées”, a déclaré Oyamada, également connu sous le nom de Cornelius, dans une déclaration du 16 juillet sur son site. Oyamada, qui s’est également excusé sur Twitter, a déclaré qu’il espérait contacter la personne qu’il avait intimidé et s’excuser. Il avait été « immature », a-t-il dit, et c’était la culpabilité qui l’avait empêché de se manifester auparavant.

Le scandale est le dernier à affliger les Jeux, déjà aux prises avec la pandémie de coronavirus, à seulement cinq jours de l’ouverture. Des sondages montrent que le public japonais reste préoccupé par les risques pour la santé, et certains veulent que l’événement soit annulé ou reporté à nouveau.

Le président du CIO, Thomas Bach, a affronté des manifestants à Tokyo et à Hiroshima, le site du bombardement atomique de la Seconde Guerre mondiale.

Les critiques se multiplient également à propos d’une «réception de bienvenue» pour Bach prévue dimanche soir à la maison d’hôtes de l’État.

Tokyo est désormais soumis à un «état d’urgence» gouvernemental concernant la pandémie, qui demande aux gens de ne pas sortir la nuit ou de se rassembler en groupe.

Plus tôt cette année, Yoshiro Mori a démissionné de son poste de président du comité d’organisation à cause de ses propos perçus comme sexistes, à propos des femmes qui parlent trop. Hiroshi Sasaki a quitté son poste de directeur créatif pour les cérémonies d’ouverture et de clôture pour avoir suggéré une robe d’actrice japonaise en cochon. Takayuki Fujimoto, professeur d’études sur les médias à l’Université de Toyo, a exhorté Oyamada à démissionner.

L’abus, qui s’est prolongé alors qu’Oyamada était de l’école primaire au lycée, a violé les principes olympiques de diversité et de droits de l’homme, a-t-il déclaré dans un commentaire en ligne. « Sinon, les Jeux de Tokyo auront comme héritage négatif, dit et redit, qu’un auteur d’horribles brimades a travaillé sur la musique de la cérémonie d’ouverture. C’est tout simplement honteux pour notre nation », a déclaré Fujimoto.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.