Peur d’attraper l’infection à Covid à partir de billets de banque ? Voici ce que suggèrent les dernières recherches

Même si près de deux ans se sont écoulés depuis que la maladie Covid-19 est entrée pour la première fois dans le monde, les réponses à des questions telles que la façon dont Covid se propage, les personnes qu’il peut infecter continuent d’être débattues. L’argent ou l’argent était craint comme l’un des porteurs les plus insidieux du coronavirus au cours de la première phase du coronavirus, donnant une poussée onirique aux portefeuilles d’argent numérique, mais une recherche récente a mis en évidence qu’il y a très moins de chances que le virus se propage à partir de l’argent liquide. L’étude qui a été menée par la Ruhr-Universität Bochum en Allemagne en collaboration avec quelques experts de la Banque centrale européenne a révélé que dans des conditions naturelles, le risque de contracter la maladie en espèces est extrêmement faible, a rapporté l’Indian Express.

Comment les chercheurs sont-ils arrivés à cette conclusion ?

Dans le cadre de la recherche, un grand nombre de pièces et de pièces en euros ont été traitées avec différentes concentrations de virus. Côte à côte, les chercheurs ont également traité l’acier inoxydable avec les mêmes solutions virales. Les résultats ont révélé que si l’acier inoxydable avait encore des traces de virus après le passage de sept jours, le virus n’a pas survécu sur le billet de 10 euros après trois jours. De même, les traces du virus ont cessé de persister sur les pièces de 10 cents, 1 euro et 5 cents après six jours, deux jours et une heure, respectivement.

Daniel Todt, l’un des principaux auteurs de la recherche, a déclaré que le déclin rapide de la pièce de 5 cents était dû à son matériau en cuivre, qui est l’un des éléments les moins adaptés à la survie des virus. De même, les chercheurs ont également expérimenté le toucher des billets et des pièces de monnaie contaminés avec le coronavirus dans le cadre d’une autre expérience. Les chercheurs ont conclu que dans des conditions naturelles, il y avait très moins de chances que le virus se propage à partir des billets ou des pièces de monnaie.

Plusieurs experts ont réitéré que la voie la plus courante de transmission rapide du coronavirus passe par les gouttelettes d’air ou les aérosols émis par un patient infecté.

