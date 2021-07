Peur de Covid: la Cour suprême demande au gouvernement de l’Uttar Pradesh de reconsidérer le plan de Kanwar Yatra

in

L’avocat principal CS Vaidyanathan, représentant le gouvernement UP, a fait valoir que cela permettrait un yatra symbolique et que seuls les fidèles qui ont été complètement vaccinés pourraient participer.

En désaccord avec la proposition du gouvernement de l’Uttar Pradesh de mener un Kanwar Yatra « symbolique » au milieu de la pandémie pour « des raisons religieuses impérieuses », la Cour suprême a demandé vendredi à l’État de reconsidérer l’autorisation du pèlerinage religieux annuel « étant donné que la crainte d’une troisième vague de Covid -19 pandémie pèse sur tout le monde ».

« Nous pensons à première vue qu’il s’agit d’une question qui concerne chacun d’entre nous en tant que citoyens indiens et qui touche au cœur même de l’article 21 (droit à la vie), qui occupe une place de choix dans le chapitre sur les droits fondamentaux de la Constitution indienne. La santé des citoyens indiens et le droit à la vie sont primordiaux. Tous les autres sentiments, bien que religieux, sont subordonnés à ce droit fondamental », a déclaré une magistrature dirigée par le juge RF Nariman, tout en laissant au gouvernement de l’État jusqu’à lundi pour repenser sa décision.

Le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour le Centre, a fait valoir que « l’État ne doit pas autoriser les déplacements ». Même le gouvernement de l’Uttarakhand a déclaré au Banc qu’il avait déjà annulé tous les rassemblements physiques liés au Yatra.

Il a déclaré que le gouvernement envisageait également d’installer des camions-citernes transportant l’eau du Gange près des temples afin que les fidèles n’aient pas à se rendre jusqu’aux rives du fleuve. «Le saint Ganga jal est conservé dans des camions-citernes à certains endroits. Il serait mis à la disposition des abhishek dans les temples de Shiva les plus proches », a-t-il déclaré, ajoutant que « l’expérience passée montre qu’une interdiction totale serait inappropriée » et que le yatra serait organisé avec un nombre minimum de personnes maintenant une distance sociale.

Le tribunal suprême entend une affaire suo-motu après avoir pris connaissance des informations selon lesquelles l’Uttar Pradesh envisage d’autoriser le Yatra, dans lequel les pèlerins (Kanwariyas) se rendent sur les rives du Gange pour chercher de l’eau, puis se rendent aux temples désignés du Seigneur Shiva pour offrir l’eau. L’événement a lieu pendant le mois Shravan du calendrier hindou, qui tombe généralement autour de juillet et août.

