Peur de l’esturgeon COVID: le premier ministre contraint de s’auto-isoler en attendant la peur du coronavirus | Politique | Nouvelles

Le premier ministre écossais a tweeté ce soir: “J’ai reçu une notification ce soir que j’ai été identifié comme un contact étroit de quelqu’un qui est positif pour Covid. “En conséquence, et conformément aux règles, je vais m’auto-isoler en attendant un résultat de test PCR.

“Mes remerciements à tous les traceurs de contact qui travaillent si dur dans NHS Test & Protect.”

La nouvelle de Mme Sturgeon intervient un jour où l’Écosse a enregistré un autre nombre record de nouveaux cas de coronavirus, avec 7 113 personnes testées positives pour la première fois.

C’est la troisième fois en une semaine que le record de nouvelles infections est battu, car le gouvernement écossais a averti que la situation est “fragile” et a déclaré que de nouvelles restrictions ne pouvaient pas être exclues.

Les nouveaux cas ont plus que doublé en une semaine, bien que le chiffre publié dimanche comprenne certains tests effectués il y a plus de 48 heures en raison de l’arriéré et des retards dans le système de test.

Le nombre de patients hospitalisés avec des infections à coronavirus récemment confirmées a également augmenté pour le neuvième jour consécutif, atteignant 507, dont 52 en soins intensifs.

17 655 vaccinations supplémentaires ont été effectuées au cours des dernières 24 heures.

Parmi ceux-ci, 3 233 étaient des premières doses et 14 422 étaient des deuxièmes doses, portant les totaux à 4 101 311 et 3 655 287 respectivement.

