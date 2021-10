Peur de retourner au bureau ? Une enquête EY révèle ce que vos patrons prévoient

Il ne fait aucun doute que la question du futur lieu de travail est dans l’esprit à la fois des employeurs et des employés, mais peu sont prêts à l’aborder de front.

Plus de 18 mois après le début de la pandémie, la plupart des employés travaillant à domicile redoutent désormais l’idée de retourner au bureau, de se réveiller tôt, de porter des formals et de lutter contre le trafic perpétuel sur les routes. Alors que la préférence de la plupart des employés est claire en faveur du travail à domicile, ce sont les employeurs qui auront leur mot à dire sur la question. EY a récemment mené une enquête auprès de plus de 1 000 chefs d’entreprise de 25 secteurs d’activité pour évaluer leur humeur et avoir un aperçu de leurs projets futurs. Auparavant, EY avait mené une enquête similaire auprès d’employés de différents secteurs pour comprendre comment ils envisageaient leur futur environnement de travail.

Défis devant les employeurs

L’un des plus grands risques à long terme mis en évidence par les employeurs sera d’établir la justice et l’équité entre les employés, en particulier lorsque peu seront appelés à travailler à partir de leur bureau tandis que l’autre bénéficiera d’un environnement de travail flexible. 53 % des employeurs ont reconnu que la dynamique « ont et n’ont pas » est appelée à se développer parmi les différents groupes d’employés. Un autre défi qui assaille les leaders de l’industrie est celui de retenir les talents et de ne pas compromettre la productivité en même temps. La moitié des employeurs interrogés ont déclaré qu’il serait difficile de retenir les talents et d’offrir de la flexibilité en même temps.

Anurag Malik, associé, People Advisory Services, EY India, a déclaré que le plus grand danger pour les employeurs est leur incapacité à fournir des éclaircissements sur leur travail hybride et leurs plans de retour au bureau. Malik a ajouté que les employés pourraient éventuellement déménager dans des organisations où les plans de culture de travail flexible sont non seulement clairement communiqués, mais également mis en œuvre de manière équitable et claire.

Travail à domicile : Éléphant dans la salle d’entreprise ?

L’enquête EY attire l’attention sur un important déficit de communication entre les employeurs et les employés sur la culture de travail post-pandémique. L’enquête a révélé que moins de la moitié des employeurs ont effectivement communiqué les plans futurs à leurs employés, ce qui peut entraîner une déconnexion potentielle sur les questions de flexibilité, de travail = culture et de productivité. L’enquête a révélé que seulement 46% des employeurs ont effectivement pris des mesures pour communiquer leurs plans futurs aux employés sous une forme ou une autre. Les 54 % d’employeurs restants planifient toujours ou attendent de communiquer en termes clairs leurs plans futurs. Alors que les employeurs craignent les répercussions d’un faux pas précipité, l’agitation et l’incertitude parmi les employés augmentent également, en particulier lorsque l’économie s’est largement ouverte avec des restrictions minimales de Covid-19. Il ne fait aucun doute que la question du futur lieu de travail est dans l’esprit à la fois des employeurs et des employés, mais peu sont prêts à l’aborder de front.

Voix discordantes sur les voyages d’affaires

Il est intéressant de noter que l’enquête a révélé des tendances contrastées parmi les employeurs et les employés quant aux besoins de déplacements professionnels. Avec Zoom et Google qui s’intègrent parfaitement dans la culture du travail, environ 63 % des employeurs ont préféré réduire leurs déplacements professionnels après la pandémie. Cependant, les employés interrogés font une note discordante à la même question, car 90 % des employés ont déclaré qu’ils aimeraient reprendre les voyages d’affaires après la pandémie.

Le travail à domicile gagne du terrain dans tous les domaines

Un obstacle majeur qui n’a jamais permis au travail à domicile d’être accepté plus tôt était la peur des employeurs de ne pas pouvoir mesurer la productivité de la main-d’œuvre en dehors du bureau. Cependant, après près de 2 ans de culture du travail à domicile, les employés comme les employeurs ne pensent plus que la productivité est non mesurable dans un environnement de travail flexible. Les employeurs et les employés sont d’accord sur ce front, car environ 83% des employeurs et 85% des employés pensent que la productivité de la main-d’œuvre peut être mesurée de n’importe où, a noté l’enquête.

Le travail à domicile continuera-t-il après la pandémie?

L’enquête EY a révélé que 61 % des employeurs envisagent d’apporter des changements modérés à importants afin de faciliter le travail hybride. L’enquête EY menée auprès des employés de tous les secteurs a révélé que 90 % des employés souhaitent de la flexibilité même après la fin de la pandémie.

Résistance des chefs d’entreprise

Malgré le fait que la majorité des employés souhaitent massivement de la flexibilité après la pandémie, une partie substantielle d’environ 39% des employeurs ont hésité et s’attendent toujours à ce que la main-d’œuvre rejoigne le back-office à temps plein après la pandémie. Fait significatif, tous les employeurs de ce groupe ne dirigent pas des industries qui ont besoin de la présence d’employés sur place. Il existe des organisations qui peuvent décemment fonctionner virtuellement, mais leurs dirigeants souhaitent toujours que leur personnel travaille à temps plein à partir du bureau après la pandémie, a souligné l’enquête.

L’enquête a souligné de manière cruciale que seuls quelques employeurs ont réellement formulé leurs plans d’environnement de travail post-Covid et les ont communiqués à leur personnel. En plus de relever des défis majeurs tels que la productivité et les exigences opérationnelles, les employeurs se méfient également des autres défis à l’horizon, notamment la rétention des talents, la garantie de la justice et de l’équité tout en décidant des contours de la future culture de travail. Cependant, une chose est claire : après plus de 18 mois de barattage induit par Covid-19, le lieu de travail ne sera plus le même.

