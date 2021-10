Peur d’ISIS Halloween: la police de Virginie du Nord renforce la sécurité dans les centres commerciaux au milieu d’une menace potentielle

La police de Virginie du Nord renforce la sécurité dans les espaces publics tels que les centres commerciaux et les centres commerciaux ce week-end après avoir reçu des informations sur une menace terroriste potentielle de l’Etat islamique pendant le week-end d’Halloween, ont annoncé vendredi des responsables.

Les responsables de l’application des lois n’ont pas fourni de détails sur la nature exacte de la menace. Cependant, plusieurs médias, dont FOX 5 DC et CBS News, ont signalé que la menace pourrait être liée au groupe terroriste ISIS. Des rumeurs sur le lien potentiel avec ISIS ont circulé sur les réseaux sociaux, mais n’ont pas encore été publiquement corroborées par les forces de l’ordre.

« Hier, nous avons reçu des informations concernant les impacts potentiels sur la sécurité publique des centres commerciaux et des centres commerciaux de la région », a déclaré le chef de la police du comté de Fairfax, Kevin Davis, lors d’une conférence de presse. « Comme vous le savez tous, nous prenons toutes les informations très au sérieux et alors que nous travaillons pour les corroborer, nous avons augmenté notre présence policière dans tout le comté pour inclure les principales artères, les centres de transit, les centres commerciaux et les centres commerciaux. »

Service de police du comté de Fairfax (service de police du comté de Fairfax)

Davis n’a pas précisé quelles informations son département a reçues, bien qu’il ait noté qu’ils étaient en contact régulier avec les partenaires fédéraux chargés de l’application de la loi. Le chef de la police a déclaré que la présence prévue dans les principaux centres de population serait conforme aux mesures de sécurité prises pendant les autres week-ends fériés.

Les responsables de la police du comté de Fairfax n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Les acheteurs transportent leurs achats pendant le « Black Friday » dans un centre commercial haut de gamme à Tysons Corner, en Virginie, le 26 novembre 2010. REUTERS / Jason Reed

Le bureau du shérif du comté de Loudoun a déclaré qu’il était « au courant des informations qui circulent dans notre région concernant les menaces potentielles pour les centres commerciaux et les centres commerciaux ce week-end dans la région de Washington, DC ».

« Ces informations sont limitées et il n’y a rien de spécifique au comté de Loudoun », indique le communiqué. « Alors que nous travaillons à corroborer les informations avec nos partenaires locaux, étatiques et fédéraux dans la région de la capitale nationale, le LCSO augmentera les patrouilles ce week-end dans des endroits à haute visibilité pour inclure les centres commerciaux, les centres commerciaux et autres établissements commerciaux. »

Vue générale du bâtiment J. Edgar Hoover du FBI à Washington, États-Unis, le 10 mars 2019. REUTERS/Mary F. Calvert

Le bureau extérieur du FBI à Washington DC a déclaré au média local Inside NoVa qu’il n’avait aucun commentaire.

« Cependant, nous vous rappelons que le FBI prend au sérieux toutes les menaces potentielles pour la sécurité publique, et nous prenons toutes les mesures appropriées pour déterminer la crédibilité de toute information que nous recevons », a déclaré un porte-parole.