Le prix du Bitcoin a chuté en dessous de 40 000 $ pour la première fois en six semaines.

La baisse a eu lieu vers la fin de la journée du 21 septembre, les prix du BTC ayant baissé de 16% par rapport à près de 47 300 $ au début de la journée, pour atteindre un creux local de 39 650 $ vers 21 h UTC. Le mouvement a marqué un retracement de 25% par rapport aux sommets locaux de BTC supérieurs à 50 000 $ le 7 septembre.

Cependant, le recul intervient après que Bitcoin a gagné plus de 80% depuis qu’il a atteint 29 300 $ le 20 juillet, puis atteint les sommets de début septembre. Bitcoin s’est depuis rétabli pour s’échanger juste au-dessus de 42 000 $.

Bitcoin n’était pas le seul à subir une forte baisse des prix le 21 septembre, avec 29 des 30 principaux actifs cryptographiques par capitalisation boursière subissant une baisse de 24 heures selon CoinGecko.

Selon le crypto Fear & Greed Index, l’action baissière des prix coïncide avec un sentiment de « peur extrême » sur le marché. Il y a tout juste un mois, la métrique signalait une « cupidité extrême ».

Certains des critiques virulents de la crypto ont profité de la baisse pour offrir des prédictions apocalyptiques pour les marchés, avec « M. Whale” proclamant à ses 300 000 abonnés sur Twitter que “le marché baissier est là”.

Les mêmes maxi qui ont trompé leurs moutons pour qu’ils achètent leurs sacs Bitcoin à 64 000 $, les exhortent maintenant à “acheter la baisse” et promettent un énorme rallye à 100 000 $. Le marché baissier est là, mais ils ne l’admettront jamais car ils perdraient tous leurs followers ! – M. Whale (@CryptoWhale) 21 septembre 2021

Peter Schiff est intervenu, prévoyant que la croissance des altcoins allait bientôt « submerger la demande » jusqu’à ce que « la bulle cryptographique éclate, tandis que Bitfinexed pense que les problèmes de crédit du géant chinois de l’immobilier Evergrande menaceront les réserves de Tether et les marchés cryptographiques plus larges par le biais de systèmes systémiques. risque.

La chute des prix est également survenue à la suite du président de la SEC, Gary Gensler, comparant les pièces stables à des jetons de poker et appelant à un resserrement de la réglementation du secteur.

Cependant, une grande partie de Crypto Twitter rapporte des achats zélés en réponse à l’action du marché, certains analystes affirmant que Bitcoin est sur le point de se redresser si les prix se maintiennent au-dessus du support local.

Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, est apparu sur CNBC pour affirmer qu’il ne se sentirait pas “nerveux” à moins que BTC ne dépasse pas 40 000 $ et qu’Ether tombe en dessous de 2 800 $. « Tant que ces [price levels] tenir, je pense que le marché est en bonne forme », a-t-il ajouté.

Novogratz n’est pas le seul à envisager le niveau d’environ 40 000 $ comme une zone de support critique pour BTC, l’analyste populaire William Clemente III affirmant récemment qu’il est peu probable que Bitcoin tombe en dessous de 39 000 $ en raison de son plancher d’approvisionnement en liquide et de sa “rareté en temps réel”.

En regardant vers le quatrième trimestre, l’influenceur Lark Davis note que le dernier trimestre de 2013 et 2017 a vu des rallyes de plus de 300% respectivement alors que les cycles haussiers précédents crescendo, et a spéculé sur l’approbation possible d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin dans les États-Unis pourraient à nouveau faire s’envoler les prix.