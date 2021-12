« Peur extrême » dans la crypto alors que le marché s’affaiblit lundi face aux attentes d’un « resserrement agressif »

L’action des prix a faibli après que le risque initial de tous les yeux sera sur le rapport sur les prix à la consommation attendu vendredi. L’indice USD est proche de son plus haut sur 17 mois et les positions longues sur le dollar sont au plus haut depuis juin 2019.

La semaine dernière, le marché a été effrayé par le rapport mitigé sur l’emploi aux États-Unis, selon lequel les investisseurs s’attendent désormais à un resserrement plus agressif de la Réserve fédérale.

La masse salariale aux États-Unis était sous-estimée en novembre, mais dans le même temps, il y a eu un bond de 1,1 million d’emplois qui a fait chuter le chômage à 4,2 %.

« Nous pensons que la Fed considérera l’économie comme beaucoup plus proche du plein emploi qu’on ne le pensait auparavant », a déclaré l’économiste de Barclays Michael Gapen.

« Par conséquent, nous nous attendons à une réduction accélérée lors de la réunion de décembre, suivie de la première hausse des taux en mars. »

Je suis trader depuis 8 ans, tous les 18 mois environ, nous avons cette conversation sur la façon dont cette fois la Fed va vraiment réduire et augmenter les taux. Ça n’est jamais arrivé, ça n’arrivera jamais. Grand rallye du marché baissier lorsque le marché réalise bientôt que c’est le cas, imo – wantonwallet (@wantonwallet) 6 décembre 2021

Cette semaine, tous les regards seront tournés vers le rapport sur les prix à la consommation attendu vendredi. Le chiffre clé de l’inflation aux États-Unis en dira davantage au marché sur la diminution et l’augmentation précoces des taux d’intérêt.

Alors qu’Omicron émergeait dans davantage de pays, les marchés boursiers asiatiques ont connu un démarrage prudent lundi. Bien que la nouvelle variante de COVID-19 reste une préoccupation, il a été rapporté que des cas présentaient des symptômes bénins.

Il y a eu un léger risque sur les prix au cours de la nouvelle semaine qui a vu les actifs cryptographiques enregistrer une légère hausse. Après être passé momentanément à 49 455 $, Bitcoin est retombé à 47 000 $. Quant à Ether, il est revenu sous les 4 000 $ après être revenu à 4 255 $ au cours du week-end.

La capitalisation boursière totale de la cryptographie se débat toujours sous les 2,3 billions de dollars alors que les sentiments se transforment en « peur extrême », à un niveau jamais vu depuis juillet.

Sur le marché boursier mondial, le Nikkei du Japon a assoupli un peu malgré le fait que le gouvernement envisage d’augmenter ses prévisions de croissance économique pour représenter un plan de relance record de 490 milliards de dollars.

À Wall Street, après le pire début de décembre en deux décennies, le S&P 500 a ajouté 0,4% et les contrats à terme Nasdaq 0,1%.

Mais avec la Fed devenant de plus en plus belliciste, le stratège en chef des investissements de BofA, Michael Hartnett, est baissier sur les actions pour l’année prochaine car il s’attend à un « choc des taux » et à un resserrement des conditions financières tout en favorisant l’immobilier, les matières premières, la volatilité et les liquidités.

Les rendements du Trésor à court terme sont désormais poussés à la hausse. Les rendements américains à dix ans ont également augmenté, mais sont toujours en baisse par rapport à 1,669 % il y a deux semaines.

L’indice USD est resté autour de 96,25, proche du plus haut de 17 mois de 96,9, qu’il a atteint fin novembre. Comme nous l’avons signalé, les positions longues sur le dollar ont également atteint leur plus haut niveau depuis juin 2019.

« Nous nous attendons à ce que le dollar augmente à mesure que les marchés prévoient de nouvelles hausses de taux », a déclaré Kim Mundy, stratège de la Commonwealth Bank of Australia.

« Les données de l’IPC de novembre de cette semaine pourraient inciter les marchés à intégrer un cycle de resserrement plus agressif. »

Rappelez-vous que la Fed a été belliciste 1H’21 et les crises de colère de mai 2021 ? Qu’en est-il des crises de colère de 2013 ? Fausses alarmes. La Fed a soutenu Wall St en achetant 11 000 milliards de dollars d’actifs en 18 mois, provoquant une augmentation de 56 000 milliards de dollars de la capitalisation boursière mondiale.

7/9 pic.twitter.com/hHY3i38Cf1 – Mira Christanto (@asiahodl) 4 décembre 2021

Tout comme les actifs risqués, l’or est également touché depuis la mi-novembre, alors qu’il était d’environ 1 875 $ l’once pour chuter à 1 760 $ vendredi. Actuellement, le lingot se négocie à moins de 1 780 $.

Le yen, valeur refuge, s’est également calmé avec l’humeur prudemment plus optimiste ce lundi, bien qu’une course cahoteuse se profile à l’horizon avec les données d’Omicron et d’inflation américaine. La semaine prochaine, la Fed, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d’Angleterre (BOE) et la Banque du Japon (BOJ) se réuniront.

« Les gros titres d’Omicron vont dans la bonne direction et le sentiment d’aversion au risque pourrait bientôt s’atténuer », ont déclaré les analystes d’OCBC Bank à Singapour.

Bitcoin BTC

48 447,54 $

-0,21%

-1,58%

-15,24 %

Ethereum ETH

4 059,33 $

+0,04%

-3,47%

-6,30 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.