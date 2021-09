peut affecter la productivité

in

La qualité de l’air dans une Bureau peut avoir un impact significatif sur les temps de réponse et la capacité de concentration des employés.

Cela ressort clairement d’une étude qui rapporte les fortes concentrations de PM2,5 et CO2, commun dans les environnements intérieurs, avec moins de précision cognitive.

Cette recherche a été dirigée par la TH Chan School of Public Health de l’Université Harvard et est publiée dans la revue scientifique Environmental Research Letters.

Capacité cognitive, testée depuis un mobile

Pour mieux comprendre le problème, l’équipe de recherche a recruté plus de 300 employés de bureau dans des villes de Chine, d’Inde, du Mexique, de Thaïlande, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Tous les participants avaient entre 18 et 65 ans, travaillaient au moins trois jours par semaine dans un immeuble de bureaux et avaient un emploi permanent.

L’espace de travail de chacun était équipé d’un capteur environnemental qui contrôlait les concentrations de PM2,5 et de CO2 en temps réel. Il mesure également la température et l’humidité.

Les participants à l’étude ont été invités, par le biais d’une application dans le Téléphone, qui participera à différentes tests ou sondages à des heures prédéfinies

De même, le avis sur mobile lorsque les capteurs environnementaux ont détecté des niveaux très élevés ou très faibles de PM2,5 et de CO2.

Au total, ils ont subi deux types d’épreuves:

La première demandait aux employés d’identifier correctement la couleur des mots qui apparaissaient.

Il a été utilisé pour évaluer la vitesse cognitive et le contrôle inhibiteur, c’est-à-dire la capacité de se concentrer sur des stimuli pertinents lorsqu’il existe également des stimuli non pertinents.

Le deuxième test consistait en des questions arithmétiques de base et a été utilisé pour évaluer la vitesse cognitive et la mémoire de travail.

L’étude a révélé que précision et temps de réponse dans le test, les couleurs étaient plus lent à mesure que les niveaux de PM2,5 et de CO2 augmentent.

Dans le cas du test arithmétique, l’étude a révélé que seules les augmentations de CO2 étaient associées à des temps de réponse plus lents.

Cependant, à mesure que les concentrations des deux polluants augmentaient, les participants ils ont répondu correctement à moins de questions dans le temps imparti.

Ventilation et filtration, deux clés contre les maladies

De plus en plus de recherches montrent que la pollution diminue la fonction cognitive.

Malgré cela, peu d’études se sont concentrées sur la façon dont l’exposition intérieure et les taux de ventilation de l’air extérieur affectent la cognition.

Le chercheur José Guillermo Cedeño-Laurent, auteur principal de l’étude, a souligné qu’il s’agit d’un domaine de recherche important étant donné le pourcentage élevé de temps que certaines personnes passent à l’intérieur.

«Notre étude s’ajoute aux preuves émergentes que la pollution de l’air a un impact sur notre cerveau. C’est la première fois que nous observons ces effets à court terme chez les adultes », a déclaré l’expert.

Avec cette étude, l’Université de Harvard lance un avertissement : des stratégies telles que l’amélioration de la ventilation et de la filtration sont essentielles pour freiner la transmission des maladies.

«Notre recherche confirme que des bâtiments sains sont essentiels à la santé publique et la stratégie commerciale à l’avenir », phrase Cedeño-Laurent.

Comment améliorer la qualité de l’air au bureau ?

Dans les bureaux sans ventilation mécanique, il est recommandé ventilation naturelle : ouverture des portes et des fenêtres avec la fréquence et le temps nécessaires pour obtenir un renouvellement d’air optimal.

Si possible, le ventilation croisée en ouvrant les fenêtres et les portes sur les côtés opposés de la Chambre.

Cependant, il est courant que les bureaux disposent de systèmes de ventilation mécanique. Dans ce cas, ils doivent fournir un débit d’air extérieur suffisant, garantissant une qualité d’air adéquate.

Cependant, même dans ces bâtiments, il est conseillé d’effectuer régulièrement une ventilation naturelle avec des fenêtres.

Les courants d’air doivent être évités en tout temps lorsqu’il n’y a pas d’apport d’air de l’extérieur.

C’est-à-dire, l’utilisation de tout appareil qui recircule l’air intérieur doit être évitée sans apport d’air frais.

Les mesures de CO2 peuvent être utiles pour établir des schémas de ventilation corrects, que ce soit par ventilation naturelle, mécanique ou hybride.

Pour les endroits où les systèmes existants ne peuvent pas garantir un renouvellement d’air adéquat, l’utilisation d’unités portables équipées de filtres à haute efficacité peut être valorisée HEPA.