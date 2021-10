Peut ‘Bitcoin [BTC] pic de déclenchement de la saison à 135 000 $ cette année ?

Bilan d’un an, Bitcoin [BTC] a connu plusieurs accidents cette année. Mais à mesure que 2022 se rapproche, la pièce du roi semble se diriger lentement vers un sommet sans précédent. S’échangeant à 57 000 $, Bitcoin s’est connecté à une autre semaine monstre pour la première fois depuis le 12 mai après avoir invalidé plusieurs indices baissiers.

Il a également été observé que la cohorte des vendeurs intelligents a en grande partie épuisé sa pression de vente, ce qui est encore un autre méga signal haussier pour le marché.

« C’est officiellement Bitcoin [BTC] saison »

C’est ce qu’une société de recherche et d’investissement de premier plan en matière de crypto-monnaie, Delphi Digital, avait à dire sur la tendance actuelle. La domination de Bitcoin a connu une tendance à la hausse constante et a même réussi à catapulter la capitalisation boursière totale de la crypto avec elle.

Malgré des ventes mineures au cours du week-end, le plus gros actif cryptographique s’est rapidement rétabli et, selon la plateforme de recherche, il « continue de dégager de la force, par rapport à la plupart du marché des actifs numériques ». Cela reflétait l’immense force de l’actif. Il a déclaré,

2/ C’est officiellement la saison du Bitcoin. Au cours des dernières 24 heures, seuls 4 actifs cryptographiques du top 100 CoinGecko ont réussi à surpasser l’immense force de Bitcoin. Au cours des 7 derniers jours, seuls 12 actifs cryptographiques ont surperformé BTC. pic.twitter.com/Mp0FQR08nq – Delphi Digital (@Delphi_Digital) 11 octobre 2021

« Outre une vente sur le marché de 40 millions de dollars de BTC sur Bitstamp entraînant un recul à l’échelle du marché hier, le week-end s’est plutôt déroulé sans incident, avec une poignée d’altcoins surclassant BTC. Heureusement, cet événement n’a servi que de revers temporaire. Bitcoin s’est rapidement rétabli et continue de dégager une force importante, par rapport à la plupart du marché des actifs numériques. »

Bitcoin. 100 000 $, 135 000 $… 500 000 $ ?

De plus, le créateur du modèle BTC Stock-to-Flow, Plan B, estime que China FUD pourrait ne plus dissuader la structure de croissance de Bitcoin et a même prédit que la crypto-monnaie pourrait bientôt atteindre 100 000 $ bientôt. Sur la base de ses stratégies, PlanB a également déclaré que Bitcoin est susceptible de se négocier au-dessus 135 000 $ d’ici la fin de cette année, et continuera à mûrir et à dépasser 288 000 $ après.

Lors d’une récente conversation avec Anthony Pompliano, promoteur de la crypto-monnaie et expert en investissement, PlanB a également ajouté :

« Je ne serais même pas surpris de voir au premier ou au deuxième trimestre de l’année prochaine des prix de trois cents, quatre cents, cinq cent mille dollars… »

J’ai une idée de ce à quoi ressemblera ce graphique EOY pic.twitter.com/gc6N4e3dg4 – PlanB (@100trillionUSD) 11 octobre 2021

Malgré une position ultra-haussière, l’analyste néerlandais pseudonyme estime que les accidents sont inévitables tout comme le cycle de quatre ans de Bitcoin qui comprend sommets exponentiels, correction, accumulation et continuation.

Des divergences dans les calculs de PlanB existent mais…

Cela dit, il est également important de faire un zoom arrière et de comprendre que selon le modèle S2F, le prix de Bitcoin aurait dû se négocier à près de 109 000 $. Mais ce n’est pas. En avril, lorsque l’actif a atteint son sommet de 64 000 $, les calculs de PlanB ont révélé que d’autres sommets attendaient et que ledit niveau ne sera probablement pas un sommet historique lors de la course haussière de 2021. Il est intéressant de noter que des divergences se sont produites en particulier à partir de la mi-2018 jusqu’à l’ATH de cette année. Cependant, les stratégies de PlanB ont plutôt bien fonctionné.