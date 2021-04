22/04/2021

Le président du Real Madrid et de la Super League européenne a décidé de parler à nouveau publiquement de la Super League. Cette fois, après tous les abandons publics des équipes qui ont reculé sur ce projet au cours des dernières 24 heures.

«Peut-être n’avons-nous pas pu nous expliquer. Tout comme nous avons échoué, c’est que nous ne l’avons pas bien présenté, bien expliqué … ils ne nous ont pas donné l’occasion de nous expliquer. Et c’est parce qu’ils ne veulent pas“, a commencé par dire le président de la Super League déjà ratée à El Larguero de la Cadena SER. “Je suis convaincu que si cela ne sort pas, quelque chose de très similaire sortira”.

Florentino a expliqué comment il a vécu la journée intense d’hier, avec toutes les réunions qui ont finalement conduit à la dissolution de toutes les équipes de Premier League qui ont participé à ce projet.

“Je suis un peu triste et déçu. Nous travaillons sur ce projet depuis des années, qui consiste uniquement à dire ce que nous pouvons faire pour lutter contre la situation actuelle du football. Le championnat est intouchable, et là où il y a de l’argent, c’est le match de la semaine “, a poursuivi Florentino.” Hier, il y a eu un événement très compliqué. Il y avait quelqu’un dans le groupe anglais qui n’avait pas beaucoup d’intérêt et qui a commencé à infecter les autres, qui sont des gens d’un certain âge et qui avaient peur. Ils ont tous signé un accord contraignant mais il ne semblait pas avoir jamais été convaincu. En fin de compte, ils ont tous dit que «nous allons le laisser pour le moment».

“Il n’y aura pas de grandes signatures, pas sans la Super League. Ni Madrid ni personne. En général, il n’y aura pas de grosses signatures », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la raison, Florentino a déclaré qu’ils étaient partis “à cause de l’atmosphère. L’UEFA propose un spectacle qui m’a surpris. Un président de l’UEFA doit être la bonne personne. Et il nous a traités comme si nous avions largué une bombe atomique.”

“Je n’ai jamais vu une plus grande agressivité de la part de l’UEFA et de certaines ligues. C’était une chose orchestrée qui nous a tous surpris. Quand nous avons eu la nouvelle, nous avons demandé un dialogue avec eux et ils ne nous ont pas répondu”, a-t-il ajouté. . “Des menaces, des insultes … comme si nous avions tué quelqu’un, ou tué le football. Nous avons travaillé sur la manière de sauver le football, car il doit être sauvé. Les gens pensent que rien ne se passe, mais c’est le cas. Je ne comprends pas cette agressivité. “

Malgré tout, le président s’est dit «ouvert» pour entendre des propositions de changement des formats actuels des compétitions européennes. Ils ont lancé une campagne totalement truquée. Il y a des gens qui ont des privilèges et qui ne veulent pas les perdre. “

“Le format actuel de la Ligue des champions est obsolète et n’intéresse que les trimestres”, a-t-il poursuivi. “La Super League continue d’exister. Maintenant, le projet est en attente. La Juve n’est pas partie, et Milan n’est pas partie. Nous sommes tous ensemble et avec Barcelone réfléchissant pour voir ce qui peut être fait.”

«Si quelqu’un croit que la Super League est morte, il se trompe vraiment»., dit-il avec force.

Avec ce qui s’est passé, des options ont été soulevées, telles que «les 20 qui s’affrontent sont les premiers de chaque ligue». “Même si les Français et les Allemands n’étaient pas là, le tournoi était viable”, a-t-il ajouté.

Florentino a continué à mettre l’accent sur les motivations économiques.

“Laporta parlera. Aujourd’hui, j’ai parlé avec lui », a-t-il déclaré à propos de la position du Barça Florentino Pérez.