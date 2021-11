Peut-être pas de Formule 1 aujourd’hui sans Sir Frank Williams

L’ancien supremo de la F1, Bernie Ecclestone, n’est pas sûr que la série serait là aujourd’hui sans les contributions de Sir Frank Williams.

L’équipe Williams a malheureusement confirmé le 28 novembre que son fondateur et ancien directeur d’équipe, Sir Frank, était décédé à l’âge de 79 ans, laissant un héritage remarquable dans le sport car, sous sa direction, l’équipe Williams a remporté 16 titres mondiaux combinés.

Lorsque la famille Williams a vendu l’équipe et a quitté la Formule 1 au milieu de 2020, cela a été marqué comme la fin de la dernière entreprise familiale vraiment indépendante en Formule 1 avec la société d’investissement américaine Dorilton Capital prenant les rênes.

Mais après avoir consacré son cœur et son âme à Williams entre 1977 et 2020, Sir Frank était un énorme pilier qui a permis à la Formule 1 de rester aujourd’hui, estime Ecclestone.

« Les freins s'accrochent, d'accord ? » « Nan! » Reposez en paix, monsieur Frank.

S’adressant à l’agence de presse PA, Ecclestone a déclaré : « Frank était l’un des anciens qui ont fait un très long chemin.

« On se demande si des gens comme Frank n’avaient pas existé au début si la Formule 1 aurait survécu aujourd’hui. Il était l’une des personnes qui ont construit la Formule 1.

« C’est la fin d’une époque.

Jusqu’à sa mort, Sir Frank était reconnu comme le plus vieux tétraplégique survivant au monde, ayant été laissé en fauteuil roulant pour le reste de sa vie à la suite d’un accident de voiture en 1986.

Et donc Ecclestone a admis avoir le sentiment que le décès de Sir Frank était peut-être une «bénédiction déguisée», réconforté par le fait que la fille de Sir Frank, Claire, lui a dit qu’il n’avait pas souffert, étant décédé à l’hôpital entouré de sa famille.

« Claire m’a téléphoné ce matin pour me dire que nous avions perdu Frank, ce dont j’étais heureux et malheureux. Il avait si bien réussi pendant si longtemps. Mais peut-être que ces choses sont une bénédiction déguisée », a déclaré Ecclestone.

«Elle était visiblement bouleversée. Ils l’ont appelée hier à l’hôpital et lui ont dit que vous devriez venir le voir parce qu’il n’a pas longtemps à être avec nous. Mais j’ai demandé s’il souffrait du tout et elle a dit non, il ne l’a pas fait.

« Son histoire est incroyable. Personne n’a vécu aussi longtemps que lui dans son état (comme tétraplégique).

«Mais Frank ne s’est jamais plaint. Il n’a jamais pleurniché et grisonné. Il s’occupait des choses du mieux qu’il pouvait. C’était un combattant. Frank était juste Frank. Il gélifiait avec tout le monde et tout le monde l’aimait.