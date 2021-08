Peut-être permet-il désormais aux clients de payer leurs repas en Bitcoin

De nombreux acteurs de l’industrie de la cryptographie rêvent depuis des années de pouvoir payer 24 heures sur 24 avec Bitcoin (BTC / USD), ce qui peut inclure son utilisation pour des choses simples comme acheter un repas, faire l’épicerie, payer des factures, etc. . Bien que la plupart de ces choses ne soient pas encore possibles, du moins pas directement, acheter un sandwich avec Bitcoin n’est pas parfaitement possible.

Les fans de Quiznos, qui sont également des passionnés de cryptographie, seront ravis de savoir que les convives de certains sites Quiznos leur permettront désormais d’acheter des repas avec BTC. Cette nouvelle initiative rapproche l’industrie de la cryptographie de l’adoption par le grand public et a été rendue possible grâce à un nouveau partenariat entre Quiznos et Bakkt.

De ce qui est connu. Bakkt Holdings s’est récemment associé à Quiznos pour lancer le pilote d’un nouveau système de paiement BTC. Le système permettra aux utilisateurs de Bakkt d’acheter de la nourriture dans certains endroits de Quiznos, mais pour le moment uniquement à Denver.

Bien que cela semble limité au début, il convient de noter que l’un des emplacements pris en charge sera l’aéroport de Denver, qui est un endroit très fréquenté par lequel d’innombrables personnes passent chaque jour. De plus, ce n’est que la première étape, et le nombre d’emplacements pris en charge est susceptible d’augmenter dans les semaines, les mois et les années à venir.

Qu’ont dit les fonctionnaires ?

La directrice des revenus de Bakkt, Sheela Zemlin, a déclaré qu’il s’agissait d’une période passionnante pour l’entreprise, car elle connectait la prochaine génération d’expériences client à l’économie numérique. Pendant ce temps, les clients de Quiznos se voient proposer des expériences uniques. Que Quiznos ajoute ou non plus d’emplacements dépend directement des performances des emplacements actuellement pris en charge, et Quiznos et Bakkt surveilleront le pilote avec un grand intérêt.

Mark Lohmann, président de REGO Restaurant Group, propriétaire de Quiznos, a déclaré qu’il pensait que le partenariat serait bénéfique pour l’entreprise. Il a qualifié Bakkt de plate-forme très innovante, notant qu’elle est attrayante pour l’entreprise pour plusieurs raisons, mais principalement parce qu’elle permet le paiement direct de BTC au point de vente. C’est rapide, facile et on s’attend à ce que les clients soient enthousiastes à l’idée de payer leur nourriture.

De plus, Bakkt a déjà augmenté avec succès l’adoption de la cryptographie parmi d’autres grandes institutions, notamment GolfNow et Starbucks, dont les clients peuvent utiliser leurs portefeuilles numériques pour recharger leurs cartes Starbucks.

