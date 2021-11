Peut-être que c’était une erreur de signer Ronaldo

11/05/2021 à 17:07 CET

Joël Xaubet

Lors du marché des transferts de l’été dernier, le Manchester United il était le protagoniste grâce aux incorporations stellaires qu’il a obtenues. L’arrivée de grandes figures comme Jadon Sancho et Varane Ce furent de grandes opérations des Diables Rouges, qui ont mis la cerise sur le gâteau avec le retour de leur enfant prodige devenu légende, Cristiano Ronaldo.

A Manchester, ils ne doutent pas du Portugais, sa performance n’indique pas que c’était une mauvaise décision, mais selon John Barnes, légende de Liverpool, le retour de la star portugaise n’a peut-être pas été une si bonne idée.

Des doutes sur le retour de Ronaldo

Selon l’ancien joueur anglais, l’arrivée de Sancho n’est pas une erreur, malgré la faible participation de l’attaquant aux matches de l’équipe, mais elle fait douter de la figure de Ronaldo : « Ils ont dit à Sancho que c’était l’avenir, mais maintenant il est un joueur mineur. Son embauche n’était pas nécessairement une erreur, mais peut-être que Ronaldo & mldr; Combien de joueurs principaux voulez-vous ? L’équilibre de Manchester United n’est pas bon« .

Sancho, besoin d’importance

En outre, Barnes demande à Sancho d’avoir plus d’opportunités et prétend sentir que Bruno Fernandes et Ronaldo absorbent trop de jeu: « Il a été signé pour 80 millions d’euros pour être l’un des principaux attaquants et maintenant il est sur le banc. Comment est-il possible qu’on ne puisse plus le voir ? Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes dominent complètement l’attaque de l’équipe. »

Les débuts sont difficiles pour Jadon Sancho, l’ailier anglais a disputé 11 matchs cette saison et seulement 5 titularisés, dont n’a pas été en mesure de composer ou d’assister. D’un autre côté, Cristiano est arrivé comme s’il n’avait jamais quitté Old Trafford, le Portugais a déjà inscrit 9 buts et 1 passe décisive cette année entre toutes les compétitions.