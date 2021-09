Peut-être que le nouveau DLC de Lost Judgment laisse présager l’avenir de la série

in

Malheureusement, la dernière fois que nous avons entendu parler du prochain bagarreur criminel Lost Judgment, c’était lorsqu’une position bizarre de la direction de la star principale menaçait tout l’avenir de la série. Ainsi, certains nouveaux DLC annoncés pour le jeu aujourd’hui ont un timing intéressant.

Comme nous l’avons signalé le mois dernier :

Selon Nikkan Taishu, [Takuya] L’agence de talents de Kimura n’acceptera pas la sortie du jeu sur PC, ce qui peut sembler étrange car le jeu précédent est sorti sur Stadia (mais, pour être honnête, il n’est pas clair si l’agence a bien compris la plate-forme). Le problème semble être une version PC appropriée et son impact sur la gestion par l’agence de talents de la ressemblance de Kimura et une aversion générale pour une plate-forme basée sur PC. Le point de discorde, comme expliqué sur Nikkan Taishu, est que Sega considère apparemment le PC comme vital d’un point de vue commercial. Pour Johnny’s, qui n’a pas encore totalement adopté Internet comme d’autres dans le secteur de la musique, publier un jeu directement en ligne via une plate-forme PC pourrait être problématique pour leur modèle commercial. En raison de ce désaccord apparent, Nikkan Taishu rapporte que Lost Judgment serait le dernier de la série.

Judgment était excellent, et Lost Judgment semble également prometteur, donc avoir toute la série tuée parce que la direction de la star Takuya Kimura (qui joue le personnage principal Takayuki Yagami) ne comprend pas comment fonctionnent les ordinateurs serait une tragédie.

C’est pourquoi ce dernier DLC mérite une réflexion plus approfondie. Annoncé plus tôt dans la journée, il fournit un contenu “d’histoire supplémentaire” dans lequel vous pouvez jouer quelques cas supplémentaires en tant que Masaharu Kaito, l’assistant de Yagami, un grand et merveilleux garçon que j’ai tellement aimé que je l’ai mis tout en haut de ma critique de jugement. il y a quelques années.

Maintenant, les jeux Yakuza ne sont pas étrangers au fait que vous incarnez plusieurs personnages, mais cela a toujours été un pilier de la conception du jeu de base, et le premier jugement ne l’a jamais proposé, vous faisant jouer uniquement en tant que Yagami. Donc, avoir Sega l’annonce maintenant, si peu de temps après que les rapports sur l’avenir de la série ont fait le tour, ne me semble pas être une coïncidence.

Si les agents de Kimura ne peuvent pas être convaincus de se détendre, alors quel meilleur moyen de maintenir la série en vie que de tester les eaux et de voir si les gens veulent continuer à jouer le rôle de son acolyte Kaito à la place ? D’autant plus que Kaito, qui est sacrément populaire auprès des fans de Yakuza, n’a pas à s’inquiéter de la ressemblance d’un acteur pour des raisons juridiques.

Ce n’est pas une solution parfaite – de sa tenue à sa coupe de cheveux en passant par son attitude de poings d’abord, on pourrait affirmer qu’il ressemble peut-être trop à l’ancien pilier des Yakuza Kazuma Kiryu – mais comme je l’ai dit, j’aime beaucoup l’enfant, et peut-être qu’il série dans son propre voyage de croissance personnelle n’est pas la pire chose qui puisse arriver (c’est certainement préférable à plus de jeux de jugement !).

Peut-être qu’en tant que grand fan de ces jeux, j’y réfléchis trop, mais j’ai pensé qu’étant donné la nature du DLC et son timing, cela valait la peine de le souligner de toute façon !

Le DLC Kaito sera disponible soit en tant qu’achat autonome, soit dans le cadre de l’édition collector du jeu.