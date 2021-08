“Peut-être que les buts étaient un peu évitables”

08/07/2021 à 19:36 CEST

Sport.es

Dani Olmo fait l’autocritique après la défaite en finale contre le Brésil (2-1). Il a assuré que « peut-être que les objectifs étaient un peu évitables & rdquor; et Il a souligné qu’il y avait la différence entre gagner la médaille d’or ou rester avec le platauquel ils ont finalement obtenu et qu’ils valoriseront « avec le temps ».

« C’était dur. Le Brésil a très bien attaqué. En parlant de buts, ils étaient peut-être un peu évitables, mais ce sont des choses qui peuvent arriver dans le football. Nous avons su soulever et égaliser le jeu, puis la malchance qu’ils nous ont mis 2-1 un peu tard& rdquor;, a-t-il déclaré en zone mixte.

Orme a confirmé que la clé était dans la force dans les zones : « Probablement oui. Nous avons également eu des occasions et d’autres qui n’étaient pas dues à des mains possibles et d’autres, mais qui Ce sont des décisions de l’arbitre que, bien que nous ne les aimions pas, nous devons accepter. En fin de compte, la différence est de savoir si vous le mettez ou non & rdquor;, a-t-il déclaré. J’ai très bien vu l’équipe pendant les 120 minutes. Nous avons simplement connu deux échecs défensifs et là, le Brésil ne pardonne pas & rdquor;, a-t-il complété.

Un argent qu’ils valoriseront à l’avenir : “Ça a un petit goût, bien sûr. Le but était l’or. Mais nous devons être fiers de tout ce que nous avons fait et garder la tête haute car être médaillé olympique à certains Jeux est très important et nous allons le valoriser au fil du temps & rdquor;, a-t-il expliqué à la demande de l’..