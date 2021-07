“Peut-être que Lionel Messi me remplacera !”

in

Andros Townsend a révélé à talkSPORT qu’il n’avait toujours «aucune idée» de son avenir à Crystal Palace après être officiellement devenu agent libre.

Et il ne sera pas le seul, les Eagles permettant aux contrats de 11 joueurs de l’équipe première de se terminer à la fin de la saison.

Townsend est désormais officiellement un agent libre après l’expiration de son contrat avec Crystal Palace

Les rapports font état d’un seul de ces 11 joueurs signalés pour le début de la pré-saison vendredi après une invitation du club.

Townsend est l’une des stars qui est maintenant un agent libre, et il était dans le studio talkSPORT avec Jim White et Simon Jordan au lieu de subir ses tests de pré-saison habituels.

Christian Benteke était le seul joueur à se voir proposer un nouveau contrat à la fin de la saison de Premier League, le Belge de 30 ans signant un contrat de deux ans, mais les autres ont été informés par le club qu’ils seraient contactés après un nouveau directeur a été nommé.

Cependant, ce processus a pris beaucoup plus de temps que prévu, et même si la légende d’Arsenal Patrick Vieira devrait maintenant prendre les commandes à Selhurst Park, il est entendu que les détails les plus fins de cet accord entraînent davantage de retards.

Vieira a dirigé en Amérique, en France ainsi que dans l’équipe de développement d’élite de Man City, et est maintenant prêt pour son premier emploi en tant qu’entraîneur de Premier League.

Cela signifie que toute une équipe de joueurs est désormais officiellement sans club et envisage son avenir.

Townsend était de retour sur les ondes de talkSPORT samedi, avant le quart de finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Ukraine, où il a de nouveau discuté de son avenir incertain.

L’hôte de talkSPORT, Andy Goldstein, a demandé à l’ailier s’il porterait le nouveau kit extérieur de Crystal Palace, récemment dévoilé par le club – un numéro jaune très chic avec une bande verticale rouge et bleue et un subtil emblème d’aigle dans le tissu du maillot. .

Mais l’ancien homme de Tottenham a admis qu’il était toujours dans le noir.

“Ça a l’air sympa, très joli, mais le fait que nous soyons le 3 juillet, la pré-saison a commencé et je suis assis dans un sous-sol avec vous, je ne suis probablement pas plus près de connaître mon avenir, pour être honnête.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas commencé la pré-saison avec les Eagles, Townsend a eu une réponse simple : « Je n’ai plus de contrat. Depuis le 1er juillet, je ne suis plus joueur de Palace.

Le contrat Crystal Palace de Townsend a expiré et il envisage maintenant des offres d’autres clubs – mais il est prêt à rester à Selhurst Park

«Pour être juste, l’objectif principal du club était d’embaucher un nouveau manager, et à juste titre, puis ils ont dit tout au long qu’une fois que nous aurions le manager, ils lui parleraient et commenceraient à parler aux joueurs des renouvellements.

“Donc je ne dis pas que je ne serai pas au Palace la saison prochaine, mais pour le moment je n’en ai aucune idée.”

“Ce n’est pas une mauvaise chose”, a déclaré Emile Heskey, invité de talkSPORT, “Vous êtes au chômage en ce moment, mais Lionel Messi l’est aussi!”

“Mais nous sommes dans la même position”, a déclaré Townsend en riant. “Donc, effectivement, Palace pourrait se tourner vers Messi pour me remplacer!”

Messi est également officiellement un agent libre mais devrait largement signer un nouveau contrat pour rester à Barcelone

Cela signifie que Townsend et les dix autres joueurs doivent désormais considérer les offres d’autres clubs, qui sont libres de les aborder au sujet d’un transfert gratuit.

Townsend a déjà déclaré à la station qu’il évaluait les offres des équipes étrangères, mais l’attaquant espère rester en Premier League.

Il n’exclut pas de rester avec les Eagles, s’il se voit finalement proposer un nouveau contrat, mais admet qu’il n’est pas disposé à attendre beaucoup plus longtemps avec la pré-saison déjà en cours pour de nombreux clubs.

« Je suis tellement excité, c’est la première fois de ma carrière que je suis joueur autonome et que j’ai ces options, alors je veux faire le bon choix », a-t-il déclaré.

Townsend espère continuer à jouer en Premier League alors qu’il pense à son avenir

« J’ai 30 ans le mois prochain, ce doit donc être le bon choix pour moi.

«Je vais parler à autant de clubs que possible, voir qui, de tout l’intérêt verbal du moment, met cela sur un morceau de papier, puis s’asseoir et voir lequel est le meilleur pour moi.

« Dans un monde idéal, j’aimerais continuer à jouer en Premier League, et j’aimerais que cela se produise le plus tôt possible.

« Je continue de regarder mon téléphone, je le consulte toute la journée à la recherche d’un appel de mon agent.

«Je voulais être quelque part le 1er juillet, mais de toute évidence, cela ne s’est pas produit. Je devrai peut-être attendre encore quelques semaines, mais j’espère que d’ici la deuxième ou la troisième semaine de juillet, je pourrai être quelqu’un de prêt à m’entraîner.