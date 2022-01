« Peut-être qu’ils sont allés faire un rituel et qu’il est devenu incontrôlable »

01/07/2022 à 05:00 CET

Luis Rendueles

La vie a changé en Liliane le 7 janvier 2021. Votre enfant, Julián Beltrán, 22 ans, Je ne répondais plus à ses appels. Son téléphone portable, il le saura plus tard, a donné le signal à côté de la montagne sacrée de Montserrat, à Barcelone.

Un an après, Lilian Rivera continue à la recherche du corps de son fils, arrivé en Catalogne en 2018 pour tenter de gagner sa vie comme barbier, son métier. « Je ne crois pas que la montagne l’avalera« , explique à CASO ABIERTO, la chaîne d’information et d’événements de Prensa Ibérica.

Partie illégale

En février de l’année dernière, et malgré les restrictions du coronavirus, Lilian Rivera a quitté la Colombie et a surmonté la bureaucratie pour rechercher son fils à Barcelone. Il continue de le faire, installé dans la maison de l’ex-conjoint de Julián et nettoyant des maisons dans la capitale catalane pour pouvoir survivre. Il a parcouru des dizaines de fois le chemin qui mène au parc de Montserrat depuis le chalet El Bruc où son fils a assisté à une fête illégale la dernière nuit où ils l’ont vu vivant.

Au début, ils l’ont accompagnée Patrouilles des Mossos d’Esquadra, des pompiers, des unités canines, voire un hélicoptère. Aucun signe de Julien. Sa veste, ça oui, est restée dans le chalet de la fête. Maintenant, sa mère la garde.

Neuf témoins

L’enquête a déterminé que Julián a assisté à la fête avec un autre ami. Là-bas il y avait DJs, musique électronique et aussi drogues. Son ami est parti et Julian est resté au chalet avec neuf autres personnes.

A l’aube, selon le témoignage de ces jeunes, Julián a annoncé que la montagne de Montserrat « l’appelait » et lui disait qu’il avait été « l’élu ». Ils ont tous assuré que Julián était parti seul, marchant, tout en ils ont pris le petit déjeuner à la maison et sont allés dormir après avoir passé toute la nuit à faire la fête.

Dernier signe

Cet après-midi à 15h25, son téléphone portable émet son dernier signal, au sein du parc naturel de Montserrat, « tout près de l’endroit où la Vierge », dit la mère. « Nous sommes allés dans cette zone et il n’y avait rien d’étrange, il est très difficile d’avoir un accident là-bas. Ce sont de bonnes routes bien fréquentées, bien balisées, les gens passent à pied et à vélo. S’ils te bandent les yeux et te laissent là, c’est facile de revenir en arrière. S’il avait eu un accident ou était tombé, on l’aurait retrouvé », raconte la femme.

« L’âme de Julian n’est plus sur cette Terre. Ne demande plus »

Un ami de Julien a fourni un indice à la mère puis aux Mosso. Elle a expliqué que le 8 janvier, lors d’une autre fête illégale de la jeunesse, cette fois dans un appartement à Barcelone, elle s’est renseignée sur l’absence du garçon et qu’ils ont répondu : « Votre ami il a fait un voyage astral, il est déjà mort« Quand elle a insisté, ils lui ont dit: » L’âme de Julien n’est plus sur cette terre, ne demande plus. Celui qui cherche trouve, et dans la rue il y a des murs. »

La mère de Julián demande de l’aide à des experts de la montagne pour rechercher à nouveau le corps de son fils. |

La cérémonie

La mère assure que les Mossos ont recueilli les déclarations de ces personnes et exclu leur implication dans la disparition de son fils. Pensez-vous que, « peut-être Ils sont tous allés dans les montagnes pour faire un rituel, une cérémonie, peut-être avec de la drogue et c’est devenu incontrôlable. « Elle ne pense pas que son fils est allé dans les montagnes seul et sans manteau ce matin-là.

Lilian Rivera est toujours à Barcelone, elle ne sait pas pour combien de temps. Pendant des semaines, elle a essayé d’amener des personnes « experts dans la montagne de Montserrat » et en traque les gens à l’aider cherchez à nouveau le corps de votre enfant. Elle sait que l’âme de Julián y est restée pour toujours.

Lilian, la mère de Julián, avec la veste que portait le jeune homme avant de disparaître. |