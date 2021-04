Peut faire face à une amende de 5 millions de dollars: le régulateur allemand dit à Binance

Le régulateur financier allemand BaFin a averti Binance de ne pas proposer de jetons de suivi de sécurité sans soumettre un prospectus aux investisseurs.

Le chien de garde financier a publié une note sur son site Web mercredi. Il a déclaré que les jetons qui suivent le mouvement des actions sur MicroStrategy, Coinbase et Tesla représentent des titres qui nécessitent un prospectus qui n’a pas encore été émis.

Binance encourt une amende de 5 millions d’euros

BaFin a ajouté qu’une telle violation peut être qualifiée de crime et entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 3% du dernier revenu annuel de l’émetteur ou 5 millions d’euros.

Le régulateur a également déclaré qu’il avait le pouvoir légal de mettre fin à toute vente de titres. L’avertissement fait suite au rapport de la semaine dernière du Financial Times. Le rapport indique que Binance est sur la liste de surveillance des régulateurs financiers européens pour avoir utilisé un courtier allemand comme intermédiaire pour lancer un nouveau service. Le service permettra aux investisseurs de négocier des fractions d’actions sur sa plateforme.

Selon Binance, le programme permettra aux utilisateurs ayant des contraintes financières de devenir actionnaires d’actions qui auraient pu être inabordables pour eux en raison de leur valeur élevée. Fournit une plate-forme permettant aux utilisateurs d’acheter des fractions d’actions et de bénéficier également de tout dividende payé sur les actions.

Aucune perspective d’émission d’actions

Binance a commencé avec des jetons de Coinbase Global et Tesla Inc, mais devrait ajouter d’autres actions d’Apple Inc, Microsoft Corp et MicroStrategy Inc.

Cependant, BaFin avertit Binance qu’il n’y a aucune perspective sur le site Web de l’échange pour de tels problèmes. Selon le régulateur, il s’agit d’une violation de la loi sur les valeurs mobilières de l’Union européenne.

Cependant, un porte-parole de Binance a répondu à l’avertissement, affirmant que la société prenait toujours très au sérieux les réglementations locales.

“Nous travaillerons avec les régulateurs pour répondre à toutes leurs questions”, a ajouté le porte-parole.