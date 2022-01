Peut-on communier sans se faire vacciner ? En Italie, ils ont déjà pris une décision

09/01/2022 à 18:32 CET

.

Prêtres non vaccinés ils ne pourront pas communier dans le diocèse de Teano-Calvi (Caserte, Italie du Sud), comme établi par son évêque, qui a également limité les activités des paroisses en raison de la propagation rapide de la variante omicron.

Une circulaire de l’évêque Giacomo Cirulli, interdit « la distribution de l’Eucharistie par des prêtres, des diacres, des religieux et des laïcs non vaccinés » et prévoit « la suspension, à compter du dimanche 9 janvier, jusqu’à nouvelle communication, de toutes les activités de formation pastorale, catéchétique et présentielle », rapportent les médias locaux.

« Pendant la célébration, les hosties sur l’autel doivent être strictement couvertes dans les vases sacrés fournis », rappelle la directive, dans laquelle l’évêque rappelle les propos du pape François assurant que « se faire vacciner avec des doses autorisées par les autorités compétentes est un acte d’amour ».

L’évêque de Teano-Calvi rejoint ainsi celui de Salerne (sud), Andrea Bellandi, qui a publié il y a quelques jours une circulaire similaire invitant les prêtres à observer scrupuleusement les mesures d’hygiène et il interdit aux prêtres anti-vaccins de donner la communion.

Italie Il a atteint son record d’infections au COVID-19 ce jeudi, lorsqu’il a signalé 220 000 nouvelles infections, Avec lequel le total des cas dans le pays dépasse les 7 millions depuis février 2020 et les décès avoisinent les 139 000.