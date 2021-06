Peut-on cumuler prêt personnel et prêt éducation ?

Un prêt pour études a certainement rendu l’enseignement supérieur – en Inde et à l’étranger – à la portée de milliers d’étudiants indiens qui étaient jusqu’alors incapables de financer leurs études supérieures.

Une éducation de qualité a souvent un prix qui augmente rapidement avec le temps. Dans un tel scénario, les prêts d’études deviennent le système de soutien pour les personnes incapables de se permettre des dépenses aussi élevées. Par conséquent, la plupart des étudiants à la recherche d’une éducation de qualité se retrouvent avec un prêt étudiant.

Cependant, disent les experts, à plusieurs reprises, le montant du prêt sanctionné n’est pas suffisant pour couvrir le coût des dépenses.

Ankit Mehra, co-fondateur et PDG de Gyandhan, déclare : « Les étudiants, en particulier ceux qui recherchent un financement pour une éducation à l’étranger, se demandent s’ils peuvent bénéficier de deux prêts d’études de différents prêteurs en même temps. Certains se demandent même s’ils peuvent opter pour un prêt personnel en plus de leur prêt études pour faire face à des dépenses à court terme. Bien que rien sur le papier ne leur interdise nécessairement de contracter deux prêts pour études, les prêteurs ne souhaitent généralement pas prolonger un prêt pour études si l’étudiant en a déjà un.

De plus, gardez à l’esprit que pour les avantages fiscaux, un seul prêt peut être qualifié de prêt d’études.

Les experts de l’industrie disent qu’opter pour un prêt personnel pour couvrir des dépenses supplémentaires est tout à fait acceptable tant que l’on ne viole aucune des conditions de l’accord de prêt existant. Un emprunteur peut même devoir signer un affidavit indiquant d’autres obligations de la dette de l’emprunteur ou peut devoir informer le prêteur de tout prêt supplémentaire qu’il peut contracter ou avoir contracté.

Mehra ajoute : « Si l’emprunteur fait de fausses déclarations sur l’un ou l’autre de ces fronts, le prêt pourrait être annulé et l’emprunteur pourrait également faire face à d’autres pénalités. La clé ici est de communiquer les informations correctes.

Notez que les banques prennent également en compte le ratio obligations fixes sur revenu (FOIR) lors de l’examen des demandes de prêt personnel. Le FOIR idéal pour les prêts personnels se situe entre 40 et 50 pour cent. En termes simples, les obligations mensuelles fixes de l’emprunteur ne devraient pas dépasser 40 à 50 pour cent de son revenu mensuel total.

Avec une grande majorité de programmes en ligne en raison de la pandémie, les experts affirment que les étudiants s’inscrivent désormais à des programmes en ligne et à des cours de courte durée et recherchent des prêts éducatifs pour les financer. Mehra déclare : « Les prêteurs traditionnels en Inde sont en grande partie restés à l’écart du financement de ces programmes en ligne et de ces cours à court terme. Dans de tels cas, les NBFC et les acteurs émergents de la fintech comme GyanDhan se taillent une niche en offrant des prêts EMI à zéro pour cent. »

