Peut-on être condamné à une amende pour avoir pris la voiture trop sale ? | Moteur

Que ce soit avec une arme à feu ou sur les rouleaux, les voitures ont besoin de nous pour leur donner un avis de temps en temps, sinon nous pourrions être condamnés à une amende. C’est ce que dit le Code de la route à ce sujet.

Il y a toutes sortes de conducteurs : prudents, téméraires, ennuyeux, très légaux, etc. La manière d’être de chacun influence en grande partie la manière dont nous nous comportons une fois que nous prenons le volant.

Mais, surtout, il existe deux types de conducteurs qui n’ont rien à voir avec notre attitude sur la route, mais plutôt avec notre rapport à notre voiture : le propre et le sale.

Rien qu’en regardant, une fois dans la rue, nous pouvons voir qu’il y a des voitures qui semblent tout juste sortir de la concession et d’autres qui semblent tout juste sortir du Dakar.

Et, malgré ce que beaucoup croient, le nettoyage de voiture n’est pas seulement pour le conducteur, mais les agents de la circulation peuvent en dire long sur le sujet.

Comme expliqué à l’article 84 du Code de la route, les agents de la circulation ont la possibilité d’immobiliser les véhicules qui présentent des défauts aussi sales qu’ils le sont qui constituent un risque particulièrement grave pour la sécurité routière.

Ceci traduit dans notre langue est que Si votre vitre avant ou arrière est si sale que vous pouvez à peine voir à travers, n’importe quel policier peut nous imposer une amende. Et l’amende peut atteindre 200 euros.

Aussi l’essuie-glace entre en jeu, qui doit non seulement fonctionner correctement mais aussi avoir du liquide assez pour nettoyer la vitre avant avec de l’eau si nécessaire. Sinon, l’amende peut être de 80 euros (dans la revue ITV, cela est considéré comme une infraction mineure).

Et si la voiture est tellement plein de saleté que les numéros de plaque d’immatriculation ne peuvent pas être distingués, la DGT rappelle que c’est aussi un motif d’amende.

Et, d’autre part, nettoyer la voiture dans la rue en salissant la voie publique est aussi punissable que de salir la voiture, non pas en le nettoyant lui-même, mais parce que nous tachons la rue. Pour bien nettoyer la voiture il faut le faire soit à la maison soit dans une buanderie, le reste est sensible à la sanction.