Le montant des prêts immobiliers que l’on peut contracter dépend des revenus de l’emprunteur.

Au cours des deux dernières années, l’accessibilité pour ceux qui cherchent à acheter/construire une maison à des fins d’auto-occupation ou d’investissement a augmenté.

Lors d’une demande de prêt immobilier, les revenus et la capacité de remboursement de l’emprunteur sont les deux facteurs les plus importants. Les experts disent que la plupart des banques et des sociétés financières non bancaires (NBFC) ont des calculateurs d’admissibilité aux prêts sur leurs sites Web pour déterminer si l’on est admissible à un prêt immobilier.

Certains des principaux critères d’éligibilité pour contracter un prêt pour construire une maison comprennent :

● Tranche d’âge – 21 à 65 ans

● Profession – Salarié ou indépendant

● Salaire/revenu minimum – Rs 25,000 par mois

● Pointage de crédit minimum – 750

● Durée du prêt – 5 à 30 ans

Notez que ce sont quelques-uns des critères généraux pour la plupart des prêteurs – basés sur l’emprunteur et divers autres facteurs tels que les antécédents de crédit, la cote de crédit, les prêteurs approuvent le prêt.

Quel est le montant qui peut être emprunté ?

Le montant des prêts immobiliers que l’on peut contracter dépend des revenus de l’emprunteur. Habituellement, le prêt maximum que l’on peut contracter est de 80 pour cent de la valeur de la propriété et le reste devra être un acompte.

Cela dit, Dipika Jaikishan, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Basis, déclare : « L’IME ne devrait pas dépasser 60 à 65 % du revenu d’une personne. Si un emprunteur pouvait avoir un codemandeur, son revenu peut être considéré par le prêteur pour augmenter le montant du prêt. De plus, souligne-t-elle, “si le besoin d’un prêt peut ne pas atteindre 60 à 80% du montant, il / elle peut accéder à de plus petits montants tels que Rs 2-5 lakh par le biais de prêts immobiliers”.

Peut-on opter pour un crédit immobilier pour construire sa maison ?

Les emprunteurs qui envisagent d’obtenir un prêt à la construction doivent savoir que tous les prêteurs ne proposent pas de prêts de cette catégorie. Jaikishan dit : « Il faut d’abord vérifier auprès de la banque. Un autre point dont les emprunteurs doivent être conscients est que les banques ne décaissent pas la totalité du montant du prêt en une seule fois et peuvent fournir à l’emprunteur l’argent par tranches, en fonction de l’avancement des travaux de construction.

Elle ajoute en outre : « Les emprunteurs doivent garder à l’esprit que les prêts pour la construction de maisons ne sont pas offerts par tous les prêteurs. Par conséquent, il faut avoir suffisamment de temps entre les mains et faire des recherches appropriées pour obtenir la meilleure offre. »

De plus, même si les banques et les prêteurs offrent des prêts allant jusqu’à 80 % de la valeur de la propriété, certaines personnes peuvent avoir besoin d’un montant inférieur à titre de prêt. Les experts disent que certaines banques/prêteurs peuvent offrir de tels prêts, cependant, les intérêts sur les petits prêts peuvent être plus élevés. Jaikishan ajoute : « D’un autre côté, on peut envisager un prêt personnel pour le même montant qui pourrait être plus flexible dans le remboursement. »

