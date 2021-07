Peut-on passer légalement même si c’est interdit ? Selon la DGT dans ces situations, oui | Moteur

La Direction générale de la circulation précise qu’il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles, bien que cela soit interdit, il est légalement autorisé de dépasser. Nous vous disons ce qu’ils sont afin que vous sachiez comment les appliquer sur la route.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le dépassement est l’une des manœuvres les plus dangereuses qui peuvent être effectuées en conduisant. De nombreux facteurs sont impliqués qui échappent au contrôle du conducteur, de sorte que le risque d’accident est assez élevé.

Pour cette raison, il existe sept situations dans lesquelles le dépassement est interdit, même s’il n’y a pas de panneau de dépassement. Le règlement général de la circulation établit qu’il est interdit de dépasser lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer la manœuvre en toute sécurité, en particulier dans les virages et les dénivelés à visibilité réduite, dans les passages piétons balisés, aux intersections, aux passages à niveau et leurs abords, ainsi qu’à l’intérieur des tunnels.

Bien qu’il s’agisse de la mesure générale, la DGT indique que il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles il est permis de dépasser dans des conditions interdites pour des raisons de circulation. Bien entendu, cela n’est possible que lorsque la sécurité de tout usager de la route n’est pas compromise.

Ensuite, nous vous laissons une liste de ces situations exceptionnelles dans lesquelles le dépassement peut être interdit:

Aux intersections où la priorité existe. Bien qu’il soit normalement interdit de dépasser aux intersections, il existe une exception dans laquelle il est autorisé : dans le cas où la route où s’effectue la manœuvre a une emprise établie et il y a un panneau express l’indiquant. Sur les passages à niveau avec visibilité. Le dépassement sur les passages à niveau est interdit, sauf s’il est effectué par des véhicules à deux roues qui ne gênent pas la visibilité latérale de la personne qui passe. Quand on croise des cyclistes sur la route. Dans son guide des bonnes pratiques pour dépasser un cycliste, la DGT rappelle qu’il est possible de dépasser la ligne continue et d’occuper tout ou partie de la voie opposée pour effectuer cette manœuvre. Bien entendu, deux règles de base doivent être respectées : maintenir une distance de sécurité minimale de 1,5 mètre et ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

Dans les ronds-points. Les ronds-points, bien qu’étant une intersection, sont autorisés à dépasser tant que les circonstances et leurs dimensions permettent d’effectuer la manœuvre en toute sécurité. Dans les tunnels à deux voies ou plus. Lorsque le tunnel comporte deux voies ou plus pour le même sens, le dépassement est autorisé car il n’est pas nécessaire d’envahir la voie opposée pour effectuer la manœuvre. Quand on trouve un véhicule immobilisé. Si un véhicule est immobilisé et gêne la circulation, il sera possible d’envahir le sens inverse pour le dépasser, même si le dépassement est interdit sur la route. Aux véhicules plus lents. Le dépassement de véhicules plus lents, tels que les vélos, les cyclomoteurs, les véhicules à traction animale, les piétons et les animaux, est autorisé tant que la manœuvre est effectuée en toute sécurité. Depuis le 1er juillet dernier, les grues peuvent également être dépassées dans les opérations de secours et de sauvetage.