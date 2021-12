Peut-on se passer drastiquement des énergies fossiles ?

02/12/2021 à 13:02 CET

Par : José Luis Rodríguez Gallego, professeur. Institut des ressources naturelles et de l’aménagement du territoire (INDUROT), Université d’Oviedo.

L’ère des énergies fossiles touche à sa fin. L’urgence climatique et les obligations des traités internationaux semblent donner la dernière goutte aux sources d’énergie qui ont façonné le monde que nous connaissons.

Ayant été le germe de quelques révolutions industrielles, ayant contribué à nourrir une population mondiale en croissance exponentielle au cours des deux derniers siècles et facilité le développement à des niveaux inimaginables, ils sont maintenant à la recherche et à la capture. C’est une question de délais, de quelques décennies peut-être, mais ils finiront en désuétude, car ils sont tenus pour responsables de graves problèmes environnementaux dus à leur utilisation massive : pollution de l’air et réchauffement climatique.

En effet, les arguments des collègues qui étudient les phénomènes de changement climatique et les preuves obtenues dans leurs travaux sont convaincants : les modèles sont de mieux en mieux. Il semble clair que nous modifions le paysage mondial avec nos émissions de CO₂.

La géochimie environnementale montre comment l’empreinte des émissions de toutes sortes apparaît dans les archives géologiques telles que les sols ou les tourbières. J’ai pu constater moi-même l’influence remarquable que notre mode de production d’énergie et l’activité de l’industrie ou de l’exploitation minière génèrent sur l’environnement.

La réduction des émissions de CO₂ (également CH₄ et N₂O) est nécessaire, mais À quelle vitesse est-il possible de le faire sans générer de conséquences graves ?

En matière de transition énergétique, il peut sembler que le changement puisse être aussi rapide dans l’industrie lourde ou la production d’énergie que celui obtenu dans l’amélioration des technologies de communication. Ainsi, des parallèles infondés peuvent être implicitement établis : si l’on change de génération de téléphones portables dans quelques années, dans une décennie, il y aurait tout le temps de changer de modèle énergétique et industriel. Un exemple servira à démanteler ce sophisme : la production d’acier nécessite encore du coke (charbon pyrolysé) selon un procédé qui ne diffère guère de celui déjà utilisé en 1846 à Sabero (León), dans l’un des bassins miniers oubliés.

Il est très complexe d’arrêter d’utiliser des substances minérales auxquelles le développement du monde contemporain est en grande partie dû, son économie, sa démographie et, finalement, le mode de vie actuel. Les énergies fossiles méritent-elles vraiment autant de discrédit et une fin aussi brutale ?

charbon

Le plus moche dans ce film a toujours été le charbon. Charbon que les Rois Mages apportent à ceux qui se conduisent mal, qui macule tout ce qu’il touche de couleur sombre, qui a rempli de poussière l’atmosphère des villes, qui a couvert de décombres les mineurs souffrants. Mais aussi du charbon qui a permis le développement de régions entières, comme le décrit Noemí Sabugal dans son excellent livre Hijos del Carbón, et qui a facilité la naissance de quelque chose qui s’apparente à une culture industrielle en Espagne.

En faveur de l’industrie charbonnière, il faut dire aussi que d’énormes efforts ont été faits depuis les années 1980 dans l’utilisation dite propre du charbon. De cette façon, une réduction très notable des émissions a été obtenue, ce qui a réduit, entre autres, les problèmes de pluies acides.

Comme point culminant, le captage et le stockage du CO₂ étaient envisagés il n’y a pas si longtemps, une technologie qui maintenant, du moins en Espagne, a été enterrée (avec plusieurs millions d’euros) malgré le travail de certains scientifiques.

Pendant, certains types de charbon ont été déclarés par l’Union européenne comme matières premières critiques, ce qui implique que leur exploitation est favorisée en raison de leur nature stratégique. Ces types de charbon apparaissent comme critiques pour l’industrie ainsi que tous les minéraux nécessaires à la fabrication de batteries pour voitures électriques.

Encore un point de réflexion : quelle contribution à la réduction des émissions de CO₂ au niveau national la fermeture en 2020 de la plupart des centrales à charbon qui restaient encore ouvertes ? Si nous examinons la situation pré-covid-19, en 2019, ils ne représentaient plus un pourcentage pertinent des émissions. Et si l’on tient compte du fait que la production d’électricité est responsable de moins de 20 % des émissions, encore moins.

Une autre question pertinente serait d’étudier si une partie de la hausse actuelle des prix de l’électricité est une conséquence de cette fermeture. Chose qui semble difficile à déterminer, compte tenu de la complexité du système de prix marginal de l’énergie en Espagne, et du fait que le prix du charbon (et pas seulement du gaz) a beaucoup augmenté ces derniers mois.

Le pétrole

Le méchant est, bien sûr, le pétrole. Il est peu probable qu’il y ait un matériau, une substance ou un être vivant dans la nature aussi méprisé et chargé de connotations négatives (enfin oui, l’uranium a encore pire). Et ce pétrole, comme le gaz et le charbon, est naturel, aussi naturel qu’un volcan, un loup, un virus ou un paysage protégé.

Dans les manuels scolaires, le pétrole et les autres sources non renouvelables apparaissent toujours dans des couleurs gris très foncé, par opposition aux sources renouvelables qui sont toujours colorées et lumineuses. Concernant le pétrole, seuls les problèmes environnementaux qu’il génère sont évoqués, sans aucune mention de son utilisation massive non seulement comme carburant, mais dans un grand nombre d’applications (engrais, plastiques, produits pharmaceutiques, lubrifiants, asphalte, caoutchouc, fibres textiles, etc.) .

Nous sommes présentés dans des livres et des films (du classique Giant au récent Oil Spill en passant par Wells of Ambition) aux millionnaires maléfiques aux chapeaux texans souhaitant provoquer des marées noires, aux sociétés d’exploitation des pays en développement, aux satrapes du golfe Persique monopolisant le recours à l’OPEP ou aux dictatures bananières.

Tout ce qui précède est peut-être vrai, mais nous parlons très rarement de pays producteurs de pétrole prospères comme la Norvège, ou des énormes progrès technologiques et scientifiques que l’exploitation pétrolière a signifiés dans la compréhension du sous-sol et de l’océan, ni, encore une fois, de la d’énormes efforts déployés pour réduire les émissions et les impacts environnementaux ou pour développer des carburants plus propres.

Le pétrole en Espagne se retrouve avec des raffineries, des milliers de petites infrastructures, un parc mobile plein de vieilles voitures diesel malodorantes (toujours promues fiscalement par rapport à l’essence), un musée dans une région perdue de la province de Burgos et une plateforme d’exploitation à la fermeture phase en Méditerranée.

On ne peut que se demander, par exemple et sans esprit d’exhaustivité, que se passera-t-il dans les comptes publics lorsque la taxe sur les hydrocarbures sera absente (plus de 12 milliards par an en situation pré-covid-19) ou qu’adviendra-t-il des plus de 200 000 travailleurs du secteur.

Pendant ce temps, les grandes compagnies pétrolières recherchent des alternatives telles que l’hydrogène vert et les éco-carburants, et ils se transforment en fournisseurs d’électricité propre et renouvelable.

Gaz naturel

Le gaz naturel, plus propre que le charbon et le pétrole, invisible, avec un pouvoir calorifique supérieur, était le troisième sur la liste à être incorporé de manière massive dans nos vies. Désormais, toutes les lumières se tournent vers lui en raison de la hausse des prix, de l’hiver et des tensions en Russie et en Algérie.

Il se trouve que le gaz est la clé de l’équilibre avec les énergies renouvelables et il continuera de l’être. Même les prévisions les plus optimistes lui attribuent un rôle très important dans le mix énergétique en 2050. Il s’agit donc d’une substance clairement stratégique et, précisément maintenant, interdire sa prospection et son exploitation serait une mesure presque folle. L’Espagne a interdit les nouvelles concessions d’exploitation dans l’article 9 de la loi 7/2021, relative au changement climatique et à la transition énergétique, qui touche également le pétrole et le charbon.

Il y a plus, l’Union européenne et même l’ONU semblent menacer d’interdire le moteur thermique en 2035, ce qui introduit une nouvelle question : l’interdiction des technologies ou encore l’exploration du sous-sol est-elle la voie d’un scénario idéal ?

Une transition accélérée et radicale contre l’utilisation des combustibles fossiles pourrait créer des problèmes économiques et des déséquilibres dans quelque chose d’aussi capital que la production d’énergie; ce sont des risques, également sociaux, qui doivent être évalués. Une future électrification excessive ne semble pas non plus une bonne idée sans l’appui d’autres technologies et d’une logistique adéquate.

Cet article suggère donc que Il ne semble pas que la meilleure voie soit celle qui élimine les technologies, mais celle qui permet un équilibre et une transition vraiment progressive dans laquelle les éco-carburants, le captage du CO₂, les motorisations hybrides et autres options qui semblent désormais reléguées ont leur place.

Photo principale : Mine de charbon en Chine. Efe

Article de référence : https://theconversation.com/podemos-prescindir-drasticamente-de-los-combustibles-fosiles-170036

Cela peut vous intéresser : Pourquoi est-il si difficile de mettre fin à l’utilisation du charbon dans le monde ?