Peuvent-ils survivre à une pandémie prolongée ? 10z viral

La nuit avant qu’Independent Shakespeare Co. n’organise son avant-première de presse pour “The Tempest”, des vandales se sont faufilés sur le plateau de Griffith Park et l’ont détruit. Ils ont brisé les lumières et coupé tous les câbles, causant environ 15 000 $ de dégâts.

Le directeur artistique David Melville a reçu un appel de la ville le lendemain matin et s’est précipité sur le site du Griffith Park Free Shakespeare Festival. Avec l’aide de bénévoles, le décor a été ressuscité et le spectacle a eu lieu ce soir-là – la première performance live que la compagnie a réalisée en 18 mois.

Pour riffer sur un mème viral sur cette nouvelle phase périlleuse de la pandémie : 19 infections ont chuté, puis les vandales du parc représentaient la variante Delta.

Poussant cette analogie plus loin: l’endurance de Melville face à la catastrophe et les dizaines de clients qui ont versé de l’argent pour couvrir les pertes de l’incident, illustrent l’état d’esprit tenace des théâtres à but non lucratif vulnérables alors que Delta se déchaîne à travers le pays.

Et donc les questions se posent : combien de temps ces entreprises peuvent-elles rester à flot financièrement ? Avec le tarissement du financement de la pandémie, les théâtres de 99 places se démènent pour rester sur la bonne voie avec des réouvertures qui étaient prévues pendant des jours meilleurs.

L’augmentation des infections à LA a forcé Independent Shakespeare Co. à travailler en tandem avec la ville pour plafonner le public du parc à 250.

En temps normal, la compagnie organisait deux spectacles de festival sur 10 ou 11 semaines, attirant souvent plus de 1 000 personnes par nuit et gagnant environ 150 000 $ en dons. À l’été de Delta, ISC organise un spectacle pendant cinq semaines, et Melville estime que l’effort générera environ 40 000 $ à 45 000 $ en dons.

Melville dit que si la société peut mettre en scène quelques productions supplémentaires d’ici la fin de l’année, y compris son “Christmas Carol” annuel, ça devrait aller. Sinon, les choses pourraient devenir difficiles.

« Les prêts PPP de l’année dernière et de cette année étaient cruciaux, et sans eux, nous n’aurions pas pu continuer – c’est donc un peu inquiétant car ils ne seront pas là l’année prochaine », déclare Melville.

Des inquiétudes similaires affligent Tim Wright, directeur artistique de Circle X Theatre Co., qui exploite quatre théâtres dans le complexe Atwater Village Theatre. Wright dit que la société n’a pas payé le loyer de l’espace en 18 mois. Il souligne que son propriétaire veut garder le complexe pour le théâtre et a été incroyablement compréhensif au sujet du loyer manqué. Circle X est resté à flot grâce à une panoplie de subventions de secours, notamment de l’argent de la Commission des arts du comté de LA par le biais de la loi CARES, une subvention Shuttered Venue Operators et une subvention du California Relief Fund.

Pour autant que Wright le sache, une seule subvention de secours supplémentaire est à venir – avec l’aimable autorisation du National Endowment for the Arts. En temps normal, Circle X tire environ un tiers de ses revenus de subventions, un tiers de la vente de billets et un tiers de contributions individuelles. L’objectif de Wright est de collecter suffisamment d’argent pour que son propriétaire soit à nouveau intact, mais que se passe-t-il si Delta rend les performances live impossibles ?

« Si nous arrivons à décembre [without shows] Je pense que nous finirons par rendre l’espace », dit Wright. « À un moment donné, il semble irresponsable de ne pas tenir compte des autres qui subissent une énorme perte à ce sujet. »

Pour le moment, Wright teste les eaux aux côtés de Johnny Clark, directeur artistique de VS. Theatre Company, avec une coproduction d’un one-man show intitulé « Debout si vous êtes ici ce soir ». Le spectacle se déroule à l’intérieur avec masques et justificatifs de vaccination obligatoires.

« Le théâtre peut accueillir plus de 60 personnes, je pense que nous en sommes à environ 40 en termes de capacité. C’est un spectacle de 60 minutes sans concessions et sans entracte », explique Clark, ajoutant qu’il pensait que le spectacle ferait partie d’une joyeuse vague de réouvertures, plutôt qu’un canari dans une mine de charbon. “C’est une période horrible pour produire du théâtre, mais pour les personnes qui se sentent à l’aise de se présenter, je pense que cela leur ouvrira un peu le cœur.”

D’autres groupes avec des distributions plus importantes ont adopté une approche différente. Ron Sossi, directeur artistique de l’Odyssey Theatre Ensemble, a récemment repoussé la réouverture de “The Serpent” le 18 septembre parce que plusieurs membres de la distribution se sentaient mal à l’aise de répéter pendant la montée subite du Delta. Le spectacle a initialement ouvert une semaine avant la fermeture de mars 2020, et la société avait depuis longtemps prévu que la résurrection de “The Serpent” soit le centre d’un retour triomphal.

Sossi dit qu’il espère maintenant commencer les répétitions fin septembre et ouvrir le spectacle à la mi-octobre.

“Si la variante Delta continue d’être forte ou en croissance, cela n’a pas beaucoup de sens pour nous d’ouvrir beaucoup plus tard que la mi-octobre en raison des vacances, il y a donc une chance que nous reportions indéfiniment” The Serpent “, ” dit Sossi. “Je ne veux pas avancer à moins que je ne me sente vraiment en sécurité – nous sommes donc dans ce schéma d’attente.”

De nombreuses compagnies de théâtre de 99 places ne comptent pas sur la vente de billets pour le financement, mais Sossi dit que l’Odyssée est une exception.

“Nous comptons sur la vente de billets plus que la plupart des gens”, a déclaré Stossi, ajoutant que la plupart des financements supplémentaires que la société obtient dépendent de productions actives. « Nous avons de l’argent dans nos coffres et nous attendons de produire. Nous pourrions tenir jusqu’au milieu de l’année, mais nous devons faire des choses pour justifier les subventions. »

Jon Lawrence Rivera, directeur artistique de Playwrights Arena, un important partisan du travail original des écrivains de LA, a déclaré qu’il y a deux mois, il prévoyait une réouverture en octobre, mais maintenant cela semble de plus en plus improbable. Il n’est pas prudent d’entasser 99 personnes dans un théâtre, et il estime qu’il pourra en tirer environ la moitié s’il rouvre.

« Si nous fonctionnons à 50 % de notre capacité, je suis prêt à dire que pour les deux ou trois prochains spectacles, nous perdrons 25 000 $ par spectacle », a déclaré Rivera. « Je ne sais pas comment nous allons survivre à cela. Nous comptons sur des miracles.

Comme la plupart des petits chefs de théâtre, Rivera a fait campagne pour le SB 805, un projet de loi de l’État qui, s’il était adopté, fournirait un financement aux organisations des arts du spectacle à but non lucratif qui gagnent moins de 1,4 million de dollars par an.

Une récente loi de l’État obligeant les petits théâtres à payer le salaire minimum aux acteurs, ainsi qu’un mandat d’équité des acteurs pour qu’un agent COVID-19 soit présent à tous les spectacles, ont plus que doublé le coût d’une production typique d’environ 20 000 $ à près de 50 000 $, Rivera dit. Ajoutez Delta au mélange et les dépenses commencent à devenir ingérables.

“Je ne sais pas comment nous allons continuer à faire ce que nous faisons avec ces variantes et l’instabilité des membres du public”, a déclaré Rivera. “Je pense que nous ne pourrions le maintenir que six mois, peut-être un an.”

Avec la disparition du financement de la pandémie, de nombreuses entreprises doivent se rabattre sur les formes traditionnelles de collecte de fonds, et il est courant que les subventions des villes et des États nécessitent une certaine quantité d’activité pour débloquer de l’argent. Cela pose beaucoup d’incertitude pour Theatre West, qui reçoit la majeure partie de ses subventions pour un programme annuel pour le jeune public appelé Storybook Theatre.

Les écoles récemment rouvertes vont-elles envoyer des bus remplis d’étudiants au théâtre, comme elles l’ont fait à l’époque pré-pandémique, se demande Michael Van Duzer, président du conseil artistique de Theatre West. Et s’ils le font, comment l’entreprise – qui s’est appuyée sur l’interactivité pour rendre le programme amusant – gardera-t-elle les enfants non vaccinés de moins de 12 ans en sécurité et divertis ?

« Tout est un point d’interrogation », dit Van Duzer.

Une chose est presque certaine : le 24 septembre, la société ouvrira sa première production mondiale de « Our Man in Santiago », initialement prévue pour le 13 mars 2020.

“Nous avons fait le vœu de rouvrir avec cette production, et à moins d’un arrêt absolu, nous allons exécuter ces cinq semaines”, a déclaré Van Duzer.

Elisa Bocanegra, fondatrice de la compagnie BIPOC Hero Theatre, est également prête à aller de l’avant avec une lecture prévue de longue date samedi, même si seulement 10 personnes se présentent, dit-elle. L’émission, “Flex” de Candrice Jones, parle d’une équipe de basket-ball féminine noire du Sud.

“C’est tellement une célébration des femmes noires du Sud et de la joie”, dit Bocanegra, ajoutant qu’elle voulait à l’origine mettre en scène entièrement la pièce.

« Nous avions juste besoin de quelque chose pour nous montrer que nous étions encore en vie », dit Bocanegra. “C’est peut-être fou de faire cette lecture maintenant, mais nous avions besoin d’être ensemble.”

Elisa Bocanegra, fondatrice de la compagnie BIPOC Hero Theatre, assiste à la soirée d’ouverture de “Sweat” au Mark Taper Forum le 5 septembre 2018 à Los Angeles, Californie.

(Greg Doherty/.)

Hero célèbre son 10e anniversaire sous un nuage Delta rendu plus sombre par le fait que le frère de Bocanegra est un long-courrier COVID-19 et est hospitalisé depuis l’été dernier après un accident vasculaire cérébral causé par la maladie.

“Cela affecte tant de communautés de couleur à un taux disproportionné”, a déclaré Bocanegra. “Essayer de maintenir une compagnie de théâtre à flot au milieu de ce que vivent tant de familles est si difficile.”

À force de volonté, Bocanegra et son équipe de direction ont résisté aux 18 derniers mois. De nombreux membres de l’entreprise étaient au chômage et Bocanegra a réservé une publicité Chevy en espagnol. Elle dit qu’elle a investi jusqu’au dernier centime dans l’entreprise et qu’elle a consacré ses heures de veille à la collecte de fonds, y compris une récente campagne avec un objectif de 100 000 $.

« Si nous devons encore passer par deux ans de simple collecte de fonds et de demandes de subventions d’urgence, nous n’y arriverons tout simplement pas – je ne vais pas y arriver », a déclaré Bocanegra.

Puis, comme la plupart des petits chefs de théâtre, elle corrige rapidement le cap.

“Nous n’allons nulle part”, dit Bocanegra, ajoutant qu’elle vient d’une famille portoricaine à la forte volonté. « Nous allons continuer à faire ça. Il n’y a aucun moyen que nous laissions COVID nous abattre. »

