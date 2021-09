Peuvent-ils vraiment fermer les centrales nucléaires pour protester contre le gouvernement ?

17/09/2021 à 12:03 CEST

Après quelques jours convulsifs dus au plan choc du gouvernement sur la facture de compensation CO2, les compagnies d’électricité ont menacé de fermer prématurément les centrales nucléaires si elles voyaient leurs bénéfices réduits ; mais est-ce facile de fermer une usine ? ou empruntent-ils un chemin complexe ?

Compagnies d’électricité ont le droit de fermer leurs usines, mais pas du jour au lendemain ou unilatéralement. Tout d’abord, une autorisation préalable du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique est nécessaire, qui est celui qui a les pouvoirs, en plus d’un rapport de Red Eléctrica Española (REE), comme expliqué à l’agence Efe Carlos Bravo, consultant en énergie et environnement à Salvia.

En situation normale, c’est-à-dire non issue d’un accident affectant la sûreté nucléaire, un arrêt immédiat serait « dangereux et imprudent et je ne pense pas que les entreprises l’aient fait & rdquor;, souligne Bravo. En cas de fermeture soudaine et imprévue de l’ensemble du parc nucléaire, le système continuerait de fonctionner, mais le mix énergétique et la quantité d’émissions changeraient également, ajoute-t-il.

Existence d’un calendrier convenu

A ce stade, Bravo, ancien responsable des questions nucléaires chez Greenpeace, rappelle qu’il existe un échéancier convenu entre les compagnies d’électricité et le ministère de la Transition écologique, sous la supervision d’un rapport favorable émis par le Conseil de sûreté nucléaire (CSN), pour parvenir à un black-out nucléaire définitif formalisé entre 2027 et 2035.

Cependant, observe Bravo, une fermeture anticipée pourrait être à nouveau convenue, mais elle devrait être “programmée et en tenant compte du calendrier d’introduction de nouvelles énergies renouvelables & rdquor;, car, bien que cela ne poserait pas de problème d’avoir un système 100% renouvelable, il est impossible de le faire en peu de temps.

A cet égard, il convient de noter que l’article 53.5 de la loi relative au secteur de l’électricité prévoit que la fermeture définitive des installations de production ” Nécessitera le rapport de l’opérateur du système dans lequel les effets possibles de la fermeture sur la sécurité d’approvisionnement seront enregistrés et dans lequel une déclaration motivée devra être faite si cela est possible sans compromettre la sécurité d’approvisionnement. & rdquor;

Il y a quelques jours, et dans la même veine, la troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, a assuré qu’il n’est pas possible « l’arrêt & rdquor; des centrales nucléaires : « Si le propriétaire d’une centrale veut la fermer, Vous devez le notifier et il faudra voir s’il est compatible ou non avec la fourniture. Il est fort probable que, étant donné qu’une prévision de fermeture est en place, Red Eléctrica considère que l’exploitation des centrales nucléaires est nécessaire & rdquor ;.

Cinq centrales nucléaires

L’Espagne compte actuellement cinq centrales avec sept réacteurs nucléaires en fonctionnement Almaraz I et II (Cáceres), Ascó I et II (Tarragone), Cofrentes (Valence), Trillo (Guadalajara) et Vandellós II (Tarragone), une usine de combustible nucléaire Juzbado (Salamanque) et un centre de stockage de déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité à El200 Cabril (Córdoba).

Ensemble, ils totalisent une puissance installée brute combinée de 7 398,7 MWe, environ 6,5% de la puissance électrique totale installée dans le pays.

Le premier réacteur à cesser son activité en Espagne a été celui du groupe I de Vandellós, qui l’a fait en 1990 après avoir subi un incendie dans la salle des turbines et qui est en phase de démantèlement, tandis que la centrale José Cabrera, située à Almonacid de Zorita ( Guadalajara), le premier en Espagne et qui est déjà en phase de démantèlement, a été le deuxième à fermer après avoir cessé son activité en 2006.

La fermeture définitive de Santa María de Garoña a eu lieu en 2017 et actuellement le propriétaire de l’installation travaille sur les tâches de pré-démantèlement.

Cela peut vous intéresser : 200 communes se regroupent pour éviter la montée de la lumière grâce aux panneaux solaires