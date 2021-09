Peyton et Eli Manning changent la télévision, mais qu’est-ce qui a pris si longtemps ?

Ici, à For The Win, nous participons tous à l’émission ManningCast Monday Night Football. Peyton et Eli Manning et leurs invités sont sublimes. L’émission est à la fois plus divertissante ET plus informative que pratiquement n’importe quelle autre émission.

Pourtant, pendant que je regarde, je ne peux m’empêcher d’avoir deux pensées opposées :

Premièrement, pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour obtenir quelque chose comme ça ?

Deuxièmement, les imitations inévitablement omniprésentes peuvent très bien être horriblement horribles.

Traitons d’abord le premier point. Alors que la NFL a certainement déployé des émissions alternatives avec une certaine fréquence, en particulier pendant les séries éliminatoires, le modèle principal de diffusion de matchs de football a été, pour toujours, cette émission surélevée que personne, pour autant que je sache, n’aime réellement : deux gars assortis dans un stand, un journaliste de côté, tous parlant sur des tons étrangement formels tout en parvenant à dire très peu de choses que le fan moyen ne sait déjà.

Il y a probablement une leçon à apprendre que les Mannings sont divertissants en disant simplement ce qui se passe avec une pièce et en ne cachant pas leurs observations sous des couches de jargon, de complications excessives et de rires aléatoires. Je ne sous-tweete rien sauf 70 ans d’émissions. – Kevin Clark (@bykevinclark) 28 septembre 2021

Tout cela n’est qu’un vestige du début de la diffusion des sports, et les jeux et les personnes qui y jouaient étaient nouveaux, et regarder la télévision était en quelque sorte un rendez-vous où les familles qui pouvaient se le permettre s’attendaient à ce qu’il soit élégant et important et la technologie exigeait que tout soit assez posé et simple.

Nous avons 80 ans et personne n’a vraiment pris la peine de repenser substantiellement la formule. Les progrès de la caméra et de la technologie de production ont fourni toute l’innovation.

Arrêtons-nous ici pour dire que parler à la télévision en direct est difficile. Analyser les matchs de football au fur et à mesure qu’ils se déroulent prend des années et des années de travail. Mais, franchement, il y a beaucoup d’anciens joueurs de la NFL et des collèges qui ont fait ce travail, et si peu d’entre eux ont vraiment réussi.

Nous sommes tous devenus fous lorsque Tony Romo est arrivé dans la cabine et a commencé à appeler des jeux alors qu’ils étaient sur le point de se produire, mais cette compétence est essentielle au football, en particulier au poste de quart-arrière. C’est, à bien des égards, où le jeu est joué. Les athlètes de niveau NFL sont tous si talentueux, tous si forts, tous si bien entraînés que les vrais décalages sont rares. Une infraction doit déguiser ce qu’elle fait. Il doit diagnostiquer ce que fait la défense. Elle doit trouver des ouvertures en ayant une longueur d’avance. Les défenses, à leur tour, doivent anticiper et réagir. Encore et encore. C’est, en fait, le football.

il est fou que le ManningCast soit à la fois meilleur pour vous enseigner le football ET plus divertissant que la diffusion moyenne de la NFL. Normalement, les émissions sportives essaient de faire l’un ou l’autre – Rodger Sherman (@rodger) 28 septembre 2021

C’est juste que pendant des années, aucun des joueurs de football n’en dirait autant. Je ne sais pas s’il leur a été demandé de le rabaisser pour le grand public, ou s’ils avaient l’impression de protéger les secrets mystiques de leur sport de ceux qui n’étaient pas dans le club ou quoi. Mais maintenant que vous pouvez comprendre le football avec une clarté surprenante en suivant seulement quelques comptes Twitter (commencez par les amis de notre podcast, The Counter : @minakimes, @theStevenRuiz, @PFF_DLee, @pff_seth, @CoachVass, @QBKlass, @ btrossler), le manque d’informations réelles diffusées lors des émissions est devenu flagrant.

Il se peut très bien qu’en libérant Peyton et Eli du stand et de toutes les restrictions qui sont historiquement liées à ce format, ESPN leur ait permis de parler de football comme le reste d’entre nous le faisons dans nos salons ou au bar des sports. ou sur Twitter.

La différence étant qu’ils ont passé la majeure partie de deux décennies à jouer au quart dans la NFL et peuvent faire venir LeBron James.

Cela fait un très bon spectacle !

Le problème maintenant, c’est que les mêmes personnes qui nous ont donné tant d’années de télévision sans imagination – et nous ont fait écouter Jason Witten pendant toute une saison de Monday Night Football – vont maintenant se démener pour reproduire la magie des Manning Bros. et ça peut très bien se passer très mal.

Une partie de ce qui fait que l’émission de Manning fonctionne est qu’ESPN semble avoir donné une grande partie du contrôle créatif à “Omaha Productions” de Peyton, comme l’a détaillé Chris Bumbaca de USA TODAY. Il se sent authentique parce qu’il est authentique.

Il ne fait aucun doute que d’autres athlètes – dans tous les sports – ont la personnalité et la perspicacité pour faire fonctionner une émission comme celle-ci, mais ces émissions devront être soigneusement cultivées autour de ces personnalités spécifiques et adaptées au public visé. Nous ne sommes probablement pas loin d’un moment où vous pourrez regarder votre équipe préférée jouer tout en diffusant une émission dirigée par des légendes de cette équipe.

Il y a des raisons d’espérer que ceux-ci peuvent être un regard éclairant sur les personnes derrière les sports que nous aimons, et qu’ils seront honnêtes sur la façon dont les jeux sont joués.

Mais il y a plus de raisons de craindre que ces efforts reposent trop fortement sur la façon dont le sport a généralement été montré et évoqué à la télévision, ou tentent simplement de recréer sans imagination une émission construite autour de deux frères particuliers et charmants. Et ça ne marchera pas non plus.

