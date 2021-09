Peyton et Eli Manning faisant «Monday Night Football» était mieux que nous ne l’avions jamais imaginé

Nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre lorsque ESPN a annoncé qu’il diffuserait une diffusion parallèle de Monday Night Football avec Peyton et Eli Manning. Bien sûr, nous avons tous compris leurs talents de footballeur, et ils ont montré leur capacité à divertir Saturday Night Live, mais maintenir cela pendant un match de football de trois heures est une toute autre histoire.

Maintenant, juste une nuit, nous pouvons immédiatement dire que cette expérience n’était pas seulement un succès, mais l’une des choses les plus amusantes qui soient arrivées à la NFL depuis des décennies. Non seulement la télédiffusion basée sur Manning était informative, mais elle était sacrément, sacrément drôle.

C’était un divertissement non-stop. Deux gars avec des décennies d’expérience à plaisanter et à se moquer l’un de l’autre, appliqués à un match de la NFL. C’était le football professionnel rencontre une vidéo de réaction sur YouTube, et il n’a pas fallu longtemps pour réaliser que nous regardions quelque chose de spécial.

La télédiffusion de Peyton et Eli Manning pour ce match de football est incroyable. Ce serait génial si nous pouvions obtenir quelque chose comme ça disponible pour les jeux NBA. pic.twitter.com/U14F9ChnjC – L’analyste de la NBA (@The_NBAAnalyst) 14 septembre 2021

La chose qui a fait tout cela, c’est à quel point c’était sans effort. Juste deux frères qui aiment le football de tout leur cœur, décomposent les jeux et le communiquent efficacement aux téléspectateurs. Si vous vouliez plonger plus profondément dans les X et les Os de la NFL, ils vous couvraient.

Ensuite, si vous aviez besoin d’une pause dans le jargon du football parce que cela vous faisait mal à la tête, ils avaient aussi des trucs comme ça – comme l’alarme incendie d’Eli qui se déclenchait au milieu d’une émission, ou Travis Kelce disant accidentellement « merde » à la télévision en direct.

À une époque où nous avons tous été séparés de regarder des sports en grands groupes, Peyton et Eli ont comblé le vide en agissant simplement comme nos amis qui sont venus regarder le match. Lorsque le jeu s’est terminé de manière dramatique, ils n’ont pas ressenti le besoin d’aller trop loin avec des hyperboles ou de tout faire exploser, ils étaient juste choqués comme le reste d’entre nous.

« A-t-il dit retard du jeu ? » “Ils n’ont pas eu de temps mort ? Oh mon Dieu.” « Maintenant, ils doivent renvoyer l’infraction ? » Juste l’incrédulité totale d’Eli, Peyton et Russell. Quelle fin.pic.twitter.com/hYRYP1MQbn – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 14 septembre 2021

Pendant des années, les gens se sont demandé comment rendre le football diffusé plus excitant. Tant d’innovations ont été tentées avec la technologie, les micros de casque et les reportages de côté, mais les frères Manning ont déverrouillé tout ce qui est génial avec la NFL et l’ont exposé au monde. Juste deux gars, qui s’amusent et nous rendent tout amusant en cours de route.

Je ne pourrai plus jamais regarder un match sans souhaiter avoir Peyton et Eli à l’appel.