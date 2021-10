Les frères Manning sont de retour le lundi soir. Peyton Manning et Eli Manning reviennent pour leur Manningcast, qui est l’émission alternative pour Monday Night Football qui est diffusée sur ESPN 2. Le duo était en pause au cours des trois dernières semaines car ils ne devraient diffuser que 10 matchs de Monday Night Football cette saison. Peyton et Eli Manning appelleront le match des New Orleans Saints contre Seattle Seahawks pour clôturer la semaine 7.

Le Manningcast de ce soir aura une formation solide alors que Marshawn Lynch et Tom Brady passeront du temps avec les quarts champions du Super Bowl. Lynch et Brady seront suivis de Sue Bird et Drew Brees ainsi que de Peyton et Eli qui se taquineront et partageront leurs réflexions sur le jeu.

Selon USA Today, Manningcast a atteint 800 000 au cours de la première semaine. Il a doublé au cours de la deuxième semaine 2 avec 1,9 million de téléspectateurs et a détenu le même nombre au cours de la semaine 3. Ce sont des chiffres solides étant donné que l’émission originale de Monday Night Football attire près de 12 millions par semaine. Plus tôt ce mois-ci, Eli Manning est apparu sur le podcast 10 Questions et a parlé de faire Manningcast avec Peyton

« C’était amusant. C’est très improvisé », a déclaré Eli. « Ce sont juste deux frères qui traînent, parlent football et se moquent l’un de l’autre. C’est un peu comme ça que Peyton et moi regarderions vraiment un match de football si nous étions assis sur le canapé … ce sont des choses que nous dirions, nous nous taquinons, et je pense que ça passe bien à la télé. »

Eli a poursuivi: « En n’ayant pas toujours des tonnes de choses à dire, en s’appuyant simplement sur le jeu pour produire une histoire, cela va produire quelque chose que vous pouvez rembobiner et qui sera intéressant pour les fans. Vous avez préparé certaines choses si c’est un jeu lent, mais pour la plupart, c’est d’être prêt à dire que quelque chose va apparaître, nous trouverons quelque chose d’intéressant à discuter. »

C’est probablement le Peyton le plus proche qui appellera des jeux pour un grand réseau. Depuis que Peyton a pris sa retraite en 2016, on lui a demandé d’être un commentateur principal pour les matchs de la NFL. Peyton ne l’a jamais exclu, mais il semble qu’il s’amuse trop à appeler son frère depuis chez lui.