Peyton et Eli Manning sont le seul MNF que vous devriez regarder

Peyton Manning et Eli Manning étaient de retour hier soir pour leur deuxième émission de football “MNF” sur ESPN2 et je dois dire que celle-ci aurait pu être meilleure que la première de la semaine dernière, qui s’est vraiment bien passée à la fin.

Le match Lions-Packers s’est transformé en éruption en deuxième mi-temps alors qu’Aaron Rodgers (qui a rebondi après une mauvaise semaine 1 avec 4 passes de touché) et Green Bay se sont enfuis de Detroit pour une victoire de 35-17.

Peyton et Eli ont été si bons toute la nuit que je ne sais pas comment quelqu’un regarde la diffusion traditionnelle d’ESPN diffusée sur son réseau principal. Le gars du jeu par jeu, Steve Levy, est beaucoup trop excité par tout ce qui se passe à chaque jeu. Brian Griese est Brian Griese – totalement oubliable. Louis Riddick est le plus fort des trois sur cette émission, mais ne se rapproche pas de ce que font les Mannings.

L’émission d’hier soir a débuté avec Peyton prenant des photos amusantes sur les Patriots pour avoir mis sur écoute les vestiaires et il a plaisanté sur le fait qu’il ne parlerait qu’à ses récepteurs dans la zone de douche parce qu’il pensait que tout l’endroit était sur écoute.

Ils ont ensuite eu Rob Gronkowski, qui avait une mauvaise connexion Internet mais a eu des moments amusants quand il a dit qu’il n’avait pas regardé de film parce qu’il avait demandé à Tom Brady de le faire pour lui. Oh, son chien a fait une apparition après avoir aboyé en arrière-plan, ce qui était trop beau.

Pat McAfee était un grand invité au quatrième trimestre, car il était habituellement lui-même divertissant et avait des fans qui l’appelaient pour qu’il soit un invité permanent de l’émission.

La seule mauvaise partie, c’est quand ils ont eu Brett Favre un peu en seconde période. Garçon, est-ce qu’il puait ça. À un moment donné, Favre a dit aux Mannings qu’il n’avait pas regardé la première mi-temps et a demandé à quoi Detroit « ressemblait ou jouait » au cours des 30 premières minutes. Pouah. Il avait l’air aussi réfléchi et perspicace que l’oncle Rico de Napoleon Dynamite et n’avait pas besoin d’être dans la série longtemps. Eli avait une bonne histoire, cependant, à propos de se faufiler dans un bar alors qu’il était mineur pour sortir avec Favre, mais pour la plupart, Favre était un ennui dans la série.

L’émission de la semaine dernière a eu du mal au début lorsque les frères Manning ont essayé d’en faire trop et d’être trop loufoques, ce qui est compréhensible – toute première émission de quoi que ce soit va généralement avoir de mauvais moments. Les gens essaient trop d’être bons et apprennent plus tard qu’ils n’ont pas à le faire. Soyez vous-mêmes et tout ira bien.

Peyton et Eli l’ont fait hier soir et ont été forts tout au long du match parce qu’ils se sont principalement concentrés sur les bonnes choses – décomposer les jeux au fur et à mesure qu’ils se produisaient. C’est tout ce que nous voulons de ces gars. Nous voulons être des mouches sur le mur alors qu’ils parlent de ce qui se passe réellement sur le terrain et dans la tête des joueurs.

Avoir des invités est bien (plus jamais Favre) et casse un peu les choses, mais ce spectacle est à son meilleur quand Peyton et Eli font leur truc. C’est en fait une très bonne télévision et une façon vraiment amusante de regarder le match.

C’était si bien hier soir que je n’ai même jamais pensé à passer à la diffusion normale du jeu et je ne sais pas comment quelqu’un choisirait de le faire. Les Mannings, c’est comme dîner dans un bon steakhouse alors que la diffusion normale est comme prendre un repas combiné chez McDonalds – les deux feront le travail et vous rassasieront, mais l’un est clairement bien meilleur que l’autre.

Peyton et Eli ont signé un contrat de 3 ans avec ESPN l’été dernier et joueront 10 matchs par an pendant cette période.

Maintenant, j’aimerais qu’ils fassent tous les matchs du lundi soir parce que ça va être dur quand ils ne sont pas là.

Coups rapides: la vidéo Supercut d’appels de railleries boiteux fait mal paraître la NFL… Marlins OF fait une capture à mains nues… Mieux vaut perdre 737 000 $ grâce aux Lions… Et plus encore.

– Cette vidéo supercoupée de tous les appels de railleries boiteux passés par les arbitres au cours de la semaine 2 devrait vraiment amener la NFL à repenser toute cette chose stupide à propos des appels de railleries.

– Le voltigeur droit des Marlins, Jesus Sanchez, a fait une superbe prise à mains nues sur un ballon volant hier soir, ce qui a impressionné les fans.

– Un parieur a perdu 737 000 $ sur un parlay à 16 étapes grâce à la défaite des Lions face aux Packers la nuit dernière. Aie.

– Kyler Murray n’a jamais vu Star Wars.

– Charles Curtis a quelques joueurs que vous devriez regarder sur votre fil de renonciation de football Fantasy, y compris Cowboys RB Tony Pollard.

Le magnifique retournement de touché de Lamar Jackson était inutile, mais il a fait de superbes photos

