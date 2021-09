Peyton Manning a déclaré qu’il était paranoïaque que les Patriots avaient l’habitude de mettre son casier sur écoute

Peyton et Eli Manning font leur propre émission Monday Night Football cette saison, et les premiers retours ont été incroyablement encourageants. Les frères ont clairement une bonne chimie ensemble et offrent un peu plus de plaisir qu’une équipe d’annonceurs typique. La semaine 1 a vu Eli rôtir Peyton sur son grand front, Peyton montant sur le tableau blanc pour décomposer les X et les O, et une alarme incendie s’est déclenchée au milieu du match.

Les frères Manning sont de retour pour la semaine 2, et ils se sont encore une fois battus pour le match Green Bay Packers contre Detroit Lions. Peyton a dit quelque chose au cours de la première moitié qui ne manquera pas de faire sourciller à travers l’Amérique et de laisser les téléspectateurs confus quant à savoir s’il plaisante ou non.

Alors que les Packers étaient dans la zone rouge, Eli a demandé à Peyton comment c’était d’affronter les New England Patriots pendant ses jours de jeu. Voici la réponse de Peyton :

Voici la réponse de Peyton transcrite :

“Chaque fois que je jouais contre la Nouvelle-Angleterre, j’avais l’habitude d’aller parler à mes receveurs sous la douche dans le coin le plus éloigné, je me disais” ne parle pas d’un jeu à côté de mon casier, parce que je sais que c’est sur écoute. Je sais qu’il y a un micro chaud là-dedans.

Les Patriots étaient connus pour être au centre de “SpyGate” en 2007, un scandale qui a vu l’entraîneur-chef Bill Belichick condamné à une amende de 500 000 $ et l’équipe a amarré un choix de première ronde après qu’une enquête de la ligue a montré des signaux vidéo enregistrés par la Nouvelle-Angleterre des entraîneurs défensifs des Jets. Les Patriots ont eu un autre scandale majeur quelques années plus tard avec DeflateGate.

Peyton plaisantait-il à propos des Patriots, ou était-il sérieusement paranoïaque en jouant contre l’équipe de Belichick ? Bien qu’il soit difficile de le savoir, il a allégué que les Patriots avaient à nouveau triché plus tard dans le match entre les Packers et les Lions.

Alors oui : le ManningCast est un incontournable chaque semaine. Nous avons hâte de voir ce qu’ils vont dire ensuite.