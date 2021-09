Peyton Manning a jeté de l’ombre sur les vestiaires des Patriots sur MNF

in

Le mépris de Peyton Manning pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre est toujours profond.

À l’heure actuelle, les fans de football connaissent les reproches de Manning contre les Patriots au fil des ans depuis Spygate en 2007. En 2015, Manning a admis croire que les Patriots ont mis sur écoute le vestiaire des Colts d’Indianapolis en Nouvelle-Angleterre et, par conséquent, il a tenu des réunions. dans un couloir adjacent pour discuter de stratégie.

Maintenant, Manning fait des blagues et jette une ombre sérieuse sur les Patriots lors de son émission «Monday Night Football» avec son frère Eli Manning! Lundi, lors du match entre les Lions de Détroit et les Packers de Green Bay, Manning a fait référence aux rumeurs des vestiaires des Patriots lorsqu’il a discuté d’une précédente conversation en direct plus tôt dans la semaine.

Peyton Manning sur les vestiaires buggés et les Patriots. pic.twitter.com/kK99qAIkVg – Justin Groc (@justgroc) 21 septembre 2021

Voici juste une sélection de certains des commentaires de Manning à partir de ce moment à la fin du premier trimestre.

Peyton dit à Eli que les Packers ont dû entendre leur conversation de vendredi parce qu’ils lancent le ballon. “Je pense que notre conversation a été sur écoute, tout comme les Patriots le faisaient à l’époque.” – Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) 21 septembre 2021

Peyton : « Chaque fois que nous jouions à Foxboro, je disais à mes récepteurs : » – Zak Keefer (@zkeefer) 21 septembre 2021

“Chaque fois que je jouais contre la Nouvelle-Angleterre, j’avais l’habitude de parler à mes récepteurs sous les douches. Ne parlez pas d’un jeu à côté de mon casier parce que je sais que c’est sur écoute. voir 7 gars traîner sous la douche.” – Peyton Manning – Jimmy Traina (@JimmyTraina) 21 septembre 2021

J’aime un bon bœuf sportif autant que la prochaine personne, alors je suis tellement ici pour que Manning relance les conversations Spygate à la télévision aux heures de grande écoute. C’est le contenu diffusé par les frères Manning pour lequel nous devrions être là !

