Peyton Manning dit qu’on lui a refusé une interview avec Mac Jones des Patriots

Le membre du Temple de la renommée Peyton Manning est considéré comme l’un des plus grands quarts-arrière de l’histoire de la NFL, mais même lui n’a pas été en mesure de décrocher une entrevue en tête-à-tête avec le signaleur recrue des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Mac Jones.

Manning, qui co-anime la diffusion simultanée « Monday Night Football » avec son frère Eli, a expliqué lors du match Patriots-Bills lundi soir qu’il avait contacté Jones et finalement contacté le service des relations avec les médias de l’équipe, mais s’était vu refuser une interview avec La recrue.

Le quart-arrière des New England Patriots Mac Jones (10) célèbre après un touché de Rhamondre Stevenson lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Browns de Cleveland, le dimanche 14 novembre 2021, à Foxborough, Massachusetts (AP Photo/Michael Dwyer)

« Mac Jones, il était très respectueux », a déclaré Manning. « Il a dit: » Peyton, je veux le faire. Mais pouvez-vous appeler notre directrice des relations publiques, Stacy (James) parce qu’il doit en quelque sorte superviser tout. J’ai dit » Pas de problème « . J’ai appelé Stacy de manière très professionnelle, j’ai dit « Stacy, je parle à l’entraîneur Belichick, puis-je parler à Mac Jones ? Et je dois vous dire que j’apprécie la façon dont ils traitent Mac Jones. Ils essaient de le protéger. Donnez lui aussi peu de distractions en dehors du terrain que possible, laissez-le se concentrer sur le football. »

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones lance pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Chargers de Los Angeles le dimanche 31 octobre 2021 à Inglewood, Californie (AP Photo/Jae C. Hong)

Après avoir expliqué cette interaction, Manning a ensuite parlé de sa propre expérience en tant que recrue lorsqu’il était le quart partant des Colts d’Indianapolis.

« Alors oui, on m’a refusé. C’était le premier quart-arrière à qui je n’ai pas parlé, mais je l’apprécie », a déclaré Manning. « Bill Polian, en tant que recrue avec moi avec les Colts, a fait la même chose. Il n’a pas laissé le service marketing me parler, le service des relations communautaires me parler. Il a dit: » Hé, tout est football cette première saison. Ne le dérange pas. Et je pense que les Patriots adoptent la même approche avec Mac Jones et cela porte ses fruits, cela fonctionne. »

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Mac Jones, lance une passe lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, le dimanche 26 septembre 2021, à Foxborough, Massachusetts (AP Photo/Mary Schwalm)

Jones a été le quart-arrière recrue le plus impressionnant jusqu’à présent.

Au début du match de lundi soir, Jones a totalisé 2 850 verges par la passe avec 16 touchés et huit interceptions. Il a également un pourcentage d’achèvement de 70,3, qui est troisième dans toute la NFL, derrière seulement le quart-arrière des Cardinals Kyler Murray et le signaleur des Dolphins Tua Tagovailoa.