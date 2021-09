Peyton Manning et Eli Manning ont eu des débuts assez solides sur ESPN MNF

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Peyton Manning et Eli Manning ont commencé leur nouvelle émission “Monday Night Football” hier soir sur ESPN2, qui consiste essentiellement à regarder le match et à en parler – et à bien d’autres choses – tout en étant rejoints par des invités tout au long de la nuit.

Et tu sais quoi? Après quelques difficultés au début, cela a fini par être sacrément bon, bien qu’il ait définitivement bénéficié d’une fin aussi sauvage pour le match Ravens-Raiders, ainsi que du fait que Russell Wilson était un invité formidable à la fin du quatrième quart et en prolongation.

Je me suis mis à l’écoute au milieu du premier trimestre et j’ai immédiatement pensé que c’était amusant de regarder Peyton raconter une histoire sur les sandwichs au beurre de cacahuète pendant que le match se déroulait.

Mais je dois être honnête – après un certain temps, tout est devenu un peu trop pour moi. La conversation non-stop (principalement par Peyton) m’a épuisé et j’ai un peu changé de chaîne. De plus, avoir Charles Barkley et entendre des blagues sur ses habitudes alimentaires me fatiguait. Nous avons tous entendu toutes les blagues de Barkley maintenant. Nous avons compris.

Mais ensuite, j’y suis revenu au quatrième quart et je suis content de l’avoir fait parce que les idées que Mannings et Wilson ont apportées au cours du match étaient si bonnes et ont été présentées de manière si amusante et décontractée que vous ne t obtenir d’une diffusion normale avec un gars de jeu par jeu et des analystes faisant ce que nous avons entendu sur les matchs de football pendant toute notre vie.

Wilson était génial dans le sens où il était si lâche et aimait manifestement parler de football avec Peyton et Eli. Je ne pense pas avoir jamais vu Wilson s’amuser comme il l’était lors de son apparition.

Lors du dernier entraînement des Ravens au quatrième quart-temps, il a expliqué qu’en tant que QB, vous devez avoir des discussions avant la saison avec votre botteur sur de petites choses comme le hashmark qu’il préfère pour les coups de pied. Il a expliqué à quel point une grosse pénalité de 10 verges sur le premier et le but à la ligne des 10 verges pour les Raiders n’était pas un gros problème car c’était toujours le premier tenu et il vous restait beaucoup de bas pour compenser cela. pénalité et obtenir un touché. Il s’est également empressé de remettre en question les Raiders en train de frapper un panier avec 7 secondes à jouer en temps réglementaire, car il pensait qu’il restait beaucoup de temps à Derek Carr pour avoir une chance de plus de leur donner quelques mètres de plus pour obtenir un coup de pied plus court.

Wilson nous a juste laissé penser un peu et il s’est tellement amusé à le faire qu’il a dit qu’il resterait pour OT et repousserait ses heures de visionnage de films de jeu jusqu’à la fin du match. C’était génial.

Ce spectacle était-il parfait ? Peut-être, si vous êtes un fou de football qui vit pour ce genre de choses. J’aime le football mais je ne pensais pas que c’était parfait. Mais comme je l’ai dit, la fin était fantastique.

Ils n’ont pas besoin d’avoir Peyton et Eli à l’écran tout le temps.

Ce serait mieux si les deux étaient dans la même pièce – ils sont dans des villes différentes, donc ils manquent la chimie qui se produirait s’ils étaient assis l’un à côté de l’autre sur le canapé.

Et peut-être qu’un hôte aiderait à resserrer un peu les choses.

Mais le spectacle a eu de très bons moments. Travis Kelce était présent et ne s’est pas rendu compte qu’il jouait contre les Ravens la semaine prochaine. Il a aussi dit un gros mot, ce qui est toujours amusant.

Ray Lewis avait de très bonnes informations sur la quantité de bande qu’il a regardée après avoir appris combien de bande Peyton Manning et d’autres quarts ont regardé.

Et puis Wilson a volé la vedette dans le dernier droit.

Oh, et Eli a eu une réaction classique lorsque les Raiders ont raté une tentative de FG quelques instants avant leur TD gagnant.

Et Peyton mâchant un ballon de football tout au long de la fin du match était également très bon.

Était-ce quatre heures de plaisir? Non, pas pour moi. Mais quand c’était bien, c’était vraiment bien.

Et cela en valait la peine.

Coups rapides: le message de Dak à Brady après la défaite… L’USC devrait rechercher une personne non-USC… L’ump de la MLB se moque du visage… Et plus encore.

– Une vidéo au micro a montré ce que Dak Prescott avait à dire à Tom Brady juste après le match de jeudi soir dernier et c’était plutôt bien.

– L’USC a licencié son entraîneur de football lundi et Jason Kirk pense que l’école devrait chercher quelqu’un qui n’a aucun lien avec l’école pour son prochain entraîneur.

– L’arrêt-court des Cardinals Edmundo Sosa a accidentellement frappé l’arbitre du premier but au visage avec le ballon tout en essayant de faire un bon jeu.

– Les fans ont eu beaucoup de blagues sur Urban Meyer et USC.

– Jameis Winston a eu la meilleure citation de la semaine 1 de la saison de la NFL.