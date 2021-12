Peyton Manning réagit à la mort du « joueur du Temple de la renommée » Demaryius Thomas

Peyton Manning avait de bonnes choses à dire sur son ancien coéquipier des Denver Broncos, le receveur large Demaryius Thomas, décédé jeudi à l’âge de 33 ans. Le directeur des communications des Broncos, Patrick Smyth, s’est rendu sur Twitter pour partager la réaction de Manning à la mort de Thomas. Manning, qui a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel cette année, pense que Thomas le rejoindra très bientôt à Canton, Ohio.

« DT était une meilleure personne qu’il n’était un joueur, et il était un joueur du Temple de la renommée », a déclaré Manning. « Cela vous dit à quel point il était bon. Il a traité mes enfants comme s’ils étaient les siens. Il était là pour chaque événement caritatif de ses coéquipiers. … » Manning a poursuivi: « J’ai envoyé un texto à DT mardi. Il parlait d’un TD audible, nous avons appelé contre l’Arizona en 2014. Absolument dévasté. »

Manning et Thomas ont joué ensemble pendant quatre saisons et ont bien travaillé au départ. Dans la carrière de Manning, il a lancé 539 passes de touché et 36 d’entre elles sont allées à Thomas, le quatrième plus grand de la carrière de Manning. Et en 2015, Manning et Thomas ont mené les Broncos à un titre du Super Bowl. Au cours de cette saison, Thomas a capté 105 passes pour 1 304 verges et six scores.

Thomas a été membre des Broncos de 2010 à 2018 avant de passer du temps avec plusieurs équipes au cours des deux saisons suivantes. Il a annoncé sa retraite de la NFL en juin 2021 et a terminé sa carrière avec 724 réceptions pour 9 763 yards et 63 touchdowns.

« C’était une décision difficile, une décision vraiment difficile », a déclaré Thomas à DenverBroncos.com depuis son domicile à Atlanta lorsqu’il a annoncé sa retraite en juin. « … Toujours quand j’étais enfant ou toujours quand je faisais quelque chose, c’était toujours [giving] de mon mieux pour aller et aller. Et le football était mon truc. Chaque année, j’essayais d’aller de mieux en mieux, et je savais que je vieillissais, bien sûr. C’était quelque chose de difficile, mais je suis reconnaissant d’avoir fait 10, 11 ans. Je suis tellement reconnaissant pour cela et maintenant je peux passer à autre chose. Je suis heureux, je suis en bonne santé. Et maintenant, je peux essayer de trouver ma prochaine démangeaison. » Thomas est décédé jeudi soir à son domicile de Roswell, en Géorgie. La cause du décès n’a pas été officiellement annoncée.