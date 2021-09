Peyton Manning tire sur les Patriots lors de la diffusion simultanée de «Monday Night Football»

in

Peyton Manning et Eli Manning étaient encore une fois de la pure comédie lors de leur diffusion simultanée ESPN2 lors du match “Monday Night Football” entre les Packers de Green Bay et les Lions de Detroit.

Au cours de l’émission, Peyton a parlé des New England Patriots et a même tiré sur l’organisation, affirmant qu’il craignait qu’ils ne dérangent le vestiaire de l’équipe visiteuse pendant les matchs.

“Chaque fois que je jouais contre la Nouvelle-Angleterre, je parlais à mes récepteurs sous les douches”, a déclaré Peyton via SI.com. “Ne parle pas d’une pièce à côté de mon casier parce que je sais que c’est sur écoute. Je sais qu’il y a un micro chaud là-dedans. C’est très étrange de voir sept gars traîner sous la douche.”

Manning l’a peut-être dit en plaisantant, mais de nombreux opposants se sont plaints des Patriots et de la possibilité qu’ils trichaient.

L’ancien quart-arrière des Colts d’Indianapolis et des Broncos de Denver a souligné à l’ancien entraîneur-chef des Colts, Tony Dungy, ses craintes que les Patriots les écoutent avant les matchs.

“Je sais que c’est très vrai, et, vous savez, alors que Peyton parlait à des gars qui jouaient pour les Patriots, certains des gars qui sont venus – que ce soit vrai ou non, il l’a traité comme vrai”, a déclaré Dungy au temps, via Pro Football Talk. “Nous n’avons pas eu beaucoup de discussions stratégiques dans les vestiaires là-bas.”