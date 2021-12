Peyton Manning veut aggraver Tom Brady dans Madden 22

Peyton Manning, l’un des plus grands quarts-arrière de l’histoire de la NFL – ainsi que l’un des meilleurs appelants audibles de l’histoire de la NFL – restera à jamais dans les mémoires pour ses formidables passes, ses défenses disséquantes et ses deux équipes menant aux victoires du Super Bowl. Cependant, il s’avère que Manning voulait juste être un ajusteur d’évaluation de Madden, et il est prêt à vaincre son rival, Tom Brady, si EA le lui permet.

S’exprimant dans une nouvelle vidéo publiée sur Twitter, Manning a avoué que ce n’était pas la célébrité, la fortune ou le record qui avaient motivé sa performance au cours des 18 saisons de la NFL. Il n’essayait même pas de battre son frère et son père pour la suprématie familiale. En réalité, il s’agissait de décider qui modifierait ses notes.

« Je pensais surtout que la cote de précision de Brady était juste un peu élevée », a déclaré Manning. Les deux quarts sont presque unanimement considérés comme les meilleurs à avoir jamais joué au jeu, Brady jouant toujours malgré ses 44 ans. Les deux quarts ont également montré comment ils pouvaient donner vie à des franchises en difficulté – Brady a fait passer les Buccaneers de 7-9 en 2019 à un Super Bowl l’année suivante, et les Broncos sont passés de 8-8 en 2011 à deux apparitions au Super Bowl et une victoire sous Manning.

Le collègue de Madden Ratings Adjuster, Chad Johnson, a déclaré qu’il était un peu inquiet de ce que Manning prévoyait de faire, probablement parce qu’il semble prêt à aggraver tous les autres quarts. Pourtant, avec le genre de carrière de footballeur qu’il a eu, il est difficile de discuter avec Peyton Manning, surtout lorsqu’il continue d’élever une ville du Nebraska pour une raison quelconque.

Madden NFL 22 est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Stadia et PC. Malgré les rumeurs, le mode franchise du jeu recevra toujours plus de mises à jour.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.