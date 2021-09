Peyton Manning veut que vous achetiez son bourbon à 200 $

Peyton Manning n’a jamais rencontré un problème qu’il n’a pas embrassé. Le football, bien sûr, mais même à l’époque où il jouait, il ouvrait des chaînes de pizzas et colportait DirecTV avec une efficacité choquante. Maintenant, il se lance dans sa dernière aventure : le whisky.

Eh bien, pas seulement du whisky. Bourbon. Plus précisément, du bourbon pour les papas riches.

Voici, Sweetens Cove, la bouteille de 200 $ avec le nom janky Muppet-ly. Manning a vu un chemin pavé par des célébrités comme George Clooney et Jay-Z et, euh, Fuzzy Zoeller et a décidé que c’était l’entreprise parfaite à ajouter à son portefeuille déjà bien rempli. Et c’est ainsi qu’il a décidé, avec Andy Roddick, de fabriquer son propre whisky sur la base d’un parcours de golf de neuf trous dont la règle tacite est un coup de bourbon avant le premier tee.

OK bien. Je reçois l’agitation. Je demande même à Manning de faire les démarches pour appeler à froid les magasins d’alcools de l’Indiana pour les contraindre à stocker son alcool signature. Qui dans l’État de Hoosier va dire non à Peyton Manning ?

Il y a de la sagesse à s’impliquer dans le jeu des esprits. La participation de Conor McGregor dans Proper Twelve Irish Whiskey a assuré l’argent de l’avocat pour le sauver de diverses égratignures juridiques bien après qu’il ait fini de perdre des combats dans l’octogone. La valorisation croissante des bourbons recherchés comme Pappy Van Winkle a créé un marché de vente et de revente similaire à la bulle des cartes de sport, uniquement avec un produit que vous pouvez boire lorsque vous perdez des milliers de dollars alors que le marché se dégonfle. Bon sang, je ne trouve Blanton’s nulle part dans l’état du Wisconsin, car les adhérents ont effectivement triplé le PDSF de chaque bouteille.

Mais mec, je suis sceptique comme l’enfer à propos de ce bourbon. Il crie de se plier à un groupe démographique prêt à payer tout ce qu’il faut pour obtenir un monogramme de baleine Vineyard Vines sur son sac de golf. Manning dit que le malt mélangé de 13 ans, qui, selon les experts, provient de la distillerie George Dickel dans le Tennessee, est plutôt bon. Bien sûr, dans le même article d’Indy Star où il parle de sa nouvelle liqueur, il admet également être fortement impliqué dans Michelob Ultra.

Pour la plupart, cependant, Manning se dit un “authentique buveur de bière”. Il est passé de la bière lourde à la bière légère et maintenant, à 45 ans, Michelob Ultra est un ami très cher pour lui, a-t-il déclaré.

Michelob Ultra est activement commercialisé auprès des marathoniens, des amateurs de fitness et de toute autre personne qui pense qu’une bouteille de High Life est «trop lourde». Tenir une canette est un avertissement que vous allez, sans y être invité, parler à un étranger de ce WOD tueur que vous avez eu ce matin. Ensuite, faites suivre avec « oh, je suis désolé, le WOD est l’entraînement du jour. C’est un truc de CrossFit. La boisson elle-même est aussi satisfaisante que quelqu’un décrivant une bière lors d’un appel Zoom agité.

Ensuite, il y a le coût; l’homme avec le réfrigérateur rempli de Michelob – le gars qui est allé à l’école où ils boivent fièrement leur maïs dans un bocal – aimerait que vous achetiez un bourbon mélangé à 200 $. Pour le même prix qu’un cinquième, je pourrais acheter quatre bouteilles de whisky Old Forester 1920 Prohibition Style ou, si vous aimez plutôt les scotchs tourbés, trois bouteilles de Lagavulin 16 (c’est le Wisconsin. L’alcool est bon marché. Les bars sont plus nombreux que les églises). Esquire dit que c’est trop cher mais aussi meilleur que le bourbon de Scottie Pippen ou la tequila de Nick Jonas, alors… prenez ça comme vous voulez.

En fin de compte, c’est probablement un très bon malt – il est vieilli comme un spiritueux haut de gamme et mélangé par le maître distillateur Marianne Eaves, dont la plupart des connaisseurs s’accordent sur les règles – qui se vend deux fois plus que ce qu’il vaut parce qu’un Hall of Famer a appelé votre magasin d’alcools local, a travaillé “Omaha” et “bras de fusée laser” dans une conversation de trois minutes, et a trouvé une place sur l’étagère du haut où se trouvaient le Stagg et le Black Maple Hill. Chaque coulée est accompagnée d’une histoire sur la façon dont c’est le « whisky de Peyton Manning » et comment il convient aussi bien sur un terrain de golf que dans un pavillon de chasse devant un feu de cheminée. C’est un whisky conçu pour impressionner votre patron ou votre beau-père. C’est du poids en bouteille.

Bon sang, peut-être que ça vaut le coup pour toi.

Ce que Justin Fields commence pour les Bears signifie dans le football fantastique (SPOILER : c’est bien !)