PFC et REC versent 85 000 crores de roupies aux discoms dans le cadre du forfait Atmanirbhar Bharat

in

Au 22 septembre, le montant total sanctionné par PFC-REC dans le cadre du programme, qui fait partie du programme Atmanirbhar Bharat, est de Rs 1,35 crore lakh. C’est Rs 10 000 crore de plus que la sanction initiale.

Les prêteurs sectoriels gérés par l’État, PFC et REC, ont versé 85 000 crores de roupies aux sociétés de distribution d’électricité (discoms) dans le cadre du programme d’injection de liquidités de 1,25 lakh-crore de roupies visant à aider ces entités déficitaires à régler les cotisations aux producteurs d’électricité.

Selon des sources, les deux prêteurs ont déboursé environ 39 000 crores de roupies dans la deuxième tranche depuis janvier pour des discoms dans l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Rajasthan, le Bihar, le Tamil Nadu, le Meghalaya et le Jammu-et-Cachemire.

Au 22 septembre, le montant total sanctionné par PFC-REC dans le cadre du programme, qui fait partie du programme Atmanirbhar Bharat, est de Rs 1,35 crore lakh. C’est Rs 10 000 crore de plus que la sanction initiale.

Les principaux bénéficiaires du programme à ce jour sont les entités de distribution du Tamil Nadu, de l’Uttar Pradesh et du Bihar. Le Maharashtra et le Karnataka n’ont pas encore bénéficié du prêt.

Le financement des discoms dans le cadre du programme d’injection de liquidités est conçu pour être effectué en deux tranches, toutes deux sous forme de prêts spéciaux de transition à long terme d’une durée maximale de 10 ans.

Les décaissements de la deuxième tranche dépendaient de la promotion des paiements en ligne pendant la pandémie, de la réduction des pertes techniques et commerciales globales (AT&C), du nettoyage des anciennes subventions par tranches et des entreprises respectives du gouvernement des États compensant les cotisations départementales aux discoms.

Même si le taux d’intérêt du prêt spécial PFC-REC sera supérieur de 150 points de base au taux auquel ils empruntent, plusieurs discoms ont tout de même contracté les prêts. “Certains États qui ont réussi à obtenir des prêts à des taux inférieurs ailleurs ne sont pas venus vers nous (PFC-REC)”, a indiqué une source d’aide.

Les impayés – en souffrance de 45 à 60 jours – dus par les dcoms aux générateurs à travers le pays s’élevaient à Rs 99 251 crore en septembre, en baisse de 22% contre Rs 1,27 lakh crore fin janvier.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.