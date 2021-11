Pfizer a officiellement corrigé le mensonge de Mike Pence

Au maximum de 2020, le monde entier attendait avec impatience la mise au point d’un vaccin efficace contre le COVID-19.

Alors que la pandémie faisait rage, infectant parfois des centaines de milliers de personnes par jour aux États-Unis seulement, le monde subit des fardeaux économiques dévastateurs, une maladie accablante et la piqûre de trop de morts de ce virus.

Le monde avait désespérément besoin de QUELQUE CHOSE pour aider à en limiter la propagation dans l’espoir de revenir un jour à une version de la normale. Et nous avions besoin de quelque chose pour arrêter le nombre croissant de morts.

Tous les espoirs reposaient sur un vaccin.

Pendant des mois, Mike Pence a parlé d’un vaccin imminent, prêt à tout moment, et il a vanté un projet de l’administration Trump appelé « Opération Warp Speed », qui visait à faire sortir le vaccin rapidement. La Maison Blanche s’est concentrée sur l’émergence d’un vaccin ou d’un traitement pendant des mois, était plus déterminée à ramener l’économie à la normale (plutôt que d’arrêter la propagation de nouvelles infections).

La nouvelle a finalement révélé que le vaccin de Pfizer avait un taux de réussite supérieur à 90%, ce qui était un énorme premier pas vers la normalité. Voici où c’est devenu risqué : lorsque Pfizer a publié cette nouvelle, les membres de l’administration Trump ont sauté sur l’occasion pour en revendiquer le mérite.

Le vice-président Pence s’est empressé de reconnaître à son patron le mérite du vaccin Pfizer.

D’autres ont fait de même, citant rapidement l’opération Warp Speed ​​comme raison pour laquelle le vaccin était sorti et avait eu du succès.

Juste un problème : l’opération Warp Speed ​​n’avait rien à voir avec ça. Tous les éloges que l’administrateur de Trump se faisait pour le succès de Pfizer étaient basés sur des MENSONGES.

La VÉRITÉ est qu’au cours de l’été, Pfizer A DID accepté de travailler avec le gouvernement pour distribuer le vaccin afin d’aider à l’entreprise massive et compliquée de s’assurer que le plus grand nombre de personnes possible reçoivent le vaccin. Mais à AUCUN moment Pfizer n’a accepté que les efforts de développement fassent partie du programme du gouvernement.

Voici un extrait de Carolyn Y. Johnson du Washington Post, qui a rapporté un peu plus de détails sur la situation : « Pfizer, contrairement à ses concurrents, n’a pas rejoint l’opération Warp Speed, l’initiative gouvernementale conçue pour éliminer le risque financier du développement de vaccins et de thérapies en fournissant des fonds aux entreprises et en aidant à coordonner les essais.

Au lieu, Pfizer a investi 2 milliards de dollars de son propre argent dans le projet puis a conclu un contrat de 1,95 milliard de dollars avec le gouvernement américain pour fournir 100 millions de doses, à condition que le vaccin soit efficace. »

Laissons la vice-présidente de Pfizer, Kathrin Jansen, clarifier ce qui semble être déroutant pour les copains de Trump. Elle a dit au New York Times, « Nous n’avons jamais fait partie du Warp Speed. Nous n’avons jamais pris d’argent du gouvernement américain, ni de qui que ce soit.

Le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux fait également la distinction très clairement. En mars, Johnson & Johnson a reçu 456 millions de dollars du HHS pour l’aider à trouver un vaccin. En avril, HHS a donné 483 millions de dollars à Moderna pour la même chose. Puis, en mai, il a annoncé qu’il donnerait à AstraZeneca jusqu’à 1,2 milliard de dollars pour aider l’effort.

PUIS fin juillet 2020, il a conclu un accord avec Pfizer pour – et les mots sont importants ici – « commencer à livrer 300 millions de doses d’un vaccin contre le COVID-19 en 2021.

Le communiqué de presse du HHS était clair – Distribution, PAS développement :

« Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Défense (DoD) ont annoncé aujourd’hui un accord avec la société américaine Pfizer Inc. pour la production à grande échelle et la livraison à l’échelle nationale de 100 millions de doses d’un vaccin COVID-19 aux États-Unis. après la fabrication et l’approbation réussies du vaccin.

Une chose est sûre, l’annonce de Pfizer était une excellente nouvelle. En fait, Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, a qualifié le vaccin d' »extraordinaire ».

le problème est, comme cela a été avec cette administration, l’exactitude. Vérité. Les faits. L’administration a été moins que brillante dans sa gestion de cette pandémie à bien des égards, mais bien qu’elle ait fait du développement d’un vaccin une priorité absolue, elle NE PEUT tout simplement PAS faire volte-face et revendiquer le mérite de ce travail. C’est tout simplement faux.

Évidemment, compte tenu de l’entente de répartition entre Pfizer et le gouvernement, CETTE partie du plan POURRAIT donner du crédit au gouvernement.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, est apparu sur « Face the Nation » de CBS News et a été interrogé sur sa position sur le fait de ne pas accepter d’argent du gouvernement pour le développement du vaccin.

Il a fait la déclaration suivante :

« La raison pour laquelle je l’ai fait, c’est parce que je voulais libérer nos scientifiques de toute bureaucratie. Quand tu reçois de l’argent de quelqu’un qui vient toujours avec des ficelles. Ils veulent voir comment nous allons progresser, quel type de mouvements vous allez faire. Ils veulent des rapports. Je ne voulais rien de tout ça. Je les voulais – en gros, je leur ai donné un chéquier ouvert pour qu’ils ne puissent s’inquiéter que des défis scientifiques, pas autre chose. « Et aussi, je voulais garder Pfizer hors de la politique, soit dit en passant. »

Tellement pour ça.

