Pfizer-BioNTech, Moderna, J&J et AstraZeneca enquêtent sur omicron

Les principaux fabricants mondiaux de vaccins Covid-19 ont déclaré vendredi qu’ils travaillaient pour enquêter et adapter rapidement leurs vaccins à une nouvelle souche hautement mutée du virus.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que la nouvelle souche, nommée omicron, est une « variante préoccupante » qui peut présenter un risque de réinfection plus élevé que les mutations antérieures du virus.

Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’ils étudiaient l’omicron, d’abord étiqueté B.1.1.529, et pouvaient adapter leur vaccin rapidement si nécessaire.

« Nous comprenons l’inquiétude des experts et avons immédiatement ouvert des enquêtes sur la variante B.1.1.529 », ont déclaré les sociétés.

Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’ils attendaient plus de données des tests de laboratoire dans deux semaines au plus tard.

« Ces données fourniront plus d’informations pour savoir si B.1.1.529 pourrait être une variante d’évasion qui pourrait nécessiter un ajustement de notre vaccin si la variante se propage à l’échelle mondiale », ont déclaré les sociétés.

Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’ils peuvent adapter leur vaccin à ARNm dans les six semaines et commencer à expédier des lots dans les 100 jours si une variante d’échappement est identifiée.

Johnson & Johnson a déclaré vendredi qu’ils testaient déjà leur vaccin contre l’omicron.

« Nous surveillons de près les nouvelles souches de virus COVID-19 émergentes avec des variations de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 et testons déjà l’efficacité de notre vaccin contre la nouvelle variante à propagation rapide détectée pour la première fois en Afrique australe », a déclaré J&J.

AstraZeneca a déclaré qu’il enquêtait également sur la variante. Sa plate-forme vaccinale développée avec l’Université d’Oxford permet une réponse rapide aux nouvelles mutations à mesure qu’elles émergent, a déclaré la société.

« AstraZeneca mène également déjà des recherches dans des endroits où la variante a été identifiée, à savoir au Botswana et à Eswatini », a déclaré la société.

Moderna, dans un communiqué vendredi, a déclaré que la combinaison de mutations dans la variante « représente un risque potentiel important pour accélérer le déclin de l’immunité naturelle et induite par le vaccin ».

« Une dose de rappel d’un vaccin autorisé représente la seule stratégie actuellement disponible pour renforcer l’immunité en déclin », a déclaré la société.

Moderna a déclaré qu’il testerait trois candidats booster contre omicron, y compris à un niveau de dosage plus élevé. La société développera également une dose de rappel spécifique à la variante.

« Dès le début, nous avons dit que, alors que nous cherchons à vaincre la pandémie, il est impératif que nous soyons proactifs à mesure que le virus évolue », a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué. « Les mutations de la variante Omicron sont préoccupantes et depuis plusieurs jours, nous nous efforçons d’exécuter notre stratégie le plus rapidement possible pour lutter contre cette variante. »

La variante, qui a émergé en Afrique du Sud, comporte environ 50 mutations, dont plus de 30 se trouvent sur la protéine de pointe qui permet au virus de se lier aux cellules humaines. La propagation de la nouvelle variante n’en est qu’à ses débuts et on ne sait pas encore à quel point une infection serait grave pour une personne vaccinée.

Plusieurs pays européens et asiatiques ont suspendu les vols en provenance d’Afrique australe en réponse à la variante. Le Royaume-Uni a suspendu jeudi les vols en provenance de six pays de la région, et la Commission européenne – l’organe exécutif de l’Union européenne – a demandé aux 27 États membres de suspendre les voyages en provenance d’Afrique australe.

Vendredi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les États-Unis travaillaient avec des scientifiques sud-africains pour obtenir la composition moléculaire de la variante afin que des tests de laboratoire puissent être effectués. Ces tests aideraient à déterminer si la variante peut ou non échapper à la protection par anticorps fournie par les vaccins.

Fauci a déclaré que les données aideraient à déterminer si les États-Unis devraient ou non mettre en œuvre des restrictions de voyage similaires. L’administration Biden a confirmé plus tard vendredi que les États-Unis restreindraient l’entrée des non-ressortissants en provenance de huit pays d’Afrique australe.

La force des vaccins Covid contre l’infection a diminué au fil du temps, bien qu’ils soient toujours très efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès. Une étude publiée dans la revue Science ce mois-ci a révélé que l’efficacité du vaccin Pfizer pour prévenir l’infection est passée de 86 % à 43 % de février à octobre. Le vaccin de Moderna est passé de 89 % à 58 %, et le vaccin de J&J est tombé de 86 % à 13 % d’efficacité contre l’infection dans la même étude.

Vendredi dernier, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont autorisé des injections de rappel des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna pour tous les adultes. La dose de rappel de Pfizer était efficace à 95 % pour prévenir l’infection symptomatique chez les personnes qui n’avaient aucun signe d’infection antérieure dans un essai clinique portant sur 10 000 participants âgés de 16 ans et plus, selon la société. Moderna mène toujours un essai clinique sur l’efficacité de sa dose de rappel.