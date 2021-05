Pfizer et les carnets de commandes Moderna pleins, contacteront le Centre lorsqu’ils auront un surplus de vaccin Covid: ministère de la Santé

Plus de 1,80 crore de doses sont encore disponibles avec les États et les UT et 48 lakh supplémentaires sont en préparation pour être distribués dans les trois prochains jours, a-t-il ajouté.

Il est peu probable que le pays reçoive des vaccins des sociétés internationales Pfizer et Moderna de sitôt que leurs carnets de commandes sont pleins, a déclaré lundi le gouvernement de l’Union. Lav Agarwal, co-secrétaire au ministère de la Santé et du Bien-être de la famille, a déclaré lors d’un point de presse que les carnets de commandes de Pfizer et Moderna étaient déjà pleins et qu’en fonction de leur excédent et de ce qu’ils peuvent fournir à l’Inde, ces entreprises contacteront le gouvernement d’Inde. Le Centre assurera ensuite et facilitera la fourniture de ces vaccins aux gouvernements des États, a ajouté Agarwal.

Les gouvernements du Pendjab et de Delhi ont déclaré avoir échoué dans leur tentative de se procurer directement les vaccins Covid-19 pour le groupe d’âge des 18 à 44 ans auprès de ces fabricants mondiaux de vaccins, les entreprises préférant traiter directement avec le gouvernement central.

Agarwal a déclaré que le gouvernement central travaillait en étroite coordination avec Pfizer et Moderna pour la facilitation réglementaire en termes d’approbations et de facilitation liée à la passation des marchés.

Le gouvernement du Pendjab avait lancé des appels d’offres mondiaux pour se procurer des vaccins auprès de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Le ministre en chef Amarinder Singh a déclaré qu’on leur avait dit que les entreprises traiteraient directement avec le gouvernement central et non avec le gouvernement de l’État ou des parties privées. De même, Delhi CM Arvind Kejriwal a déclaré avoir parlé à Pfizer et Moderna mais tous deux ont refusé de vendre des vaccins directement au gouvernement de Delhi. Il a exhorté le gouvernement central à importer ces vaccins et à les distribuer aux États.

S’exprimant sur l’écart considérable entre la production quotidienne de vaccins et l’administration quotidienne des vaccins dans le pays, Agarwal l’a imputé à la logistique d’approvisionnement en vaccins et aux besoins en matière de tests.

Le pays fabriquait actuellement 8 crores de doses de vaccin par mois. Si le Serum Institute (SII) effectuait 6,5 crores Covishield par mois et Bharat Biotech 2 crore Covaxin doses, cette production n’était pas immédiatement disponible car elle subit des tests de stabilité et de stérilité dans les locaux de l’usine pendant une semaine, a déclaré Agarwal.

Ces vaccins sont fabriqués par lots et chaque lot doit être envoyé au laboratoire central des médicaments du gouvernement à Kasauli, dans l’Himachal Pradesh, pour des tests, ce qui prend une journée pour le processus de test, puis ces lots entrent dans la chaîne d’approvisionnement du pays. Il faut donc environ 7 à 9 jours pour que le vaccin soit disponible. Ensuite, il y a la logistique et la gestion des stocks avec plusieurs sites, chaînes du froid et points de stockage intermédiaires. Ainsi, les vaccins ne seraient disponibles que dans les semaines suivantes. Les États devraient renforcer la gestion de leur chaîne d’approvisionnement pour offrir les photos juste à temps, a déclaré Agarwal.

Le Centre a jusqu’à présent fourni 21,80 crores de vaccins aux États et aux UT et de ces 19,60 crores de doses ont été administrés. Plus de 1,80 crore de doses sont encore disponibles avec les États et les UT et 48 lakh supplémentaires sont en préparation pour être distribués dans les trois prochains jours, a-t-il ajouté.

