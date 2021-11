Pfizer et Merck développent un médicament antiviral pour le coronavirus, vérifient l’efficacité, le prix et les normes de sécurité

Au cours des dernières 24 heures, 3 480 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés, portant le total national à 1 201 367. (Déposer)

Dans un développement significatif renforçant la lutte contre la pandémie de coronavirus, les majors pharmaceutiques américaines Pfizer Inc et Merck & Co Inc ont développé des pilules antivirales contre le coronavirus qui ont montré des résultats prometteurs lors de leurs essais préliminaires. L’efficacité des pilules antivirales a été mise à l’épreuve chez les adultes à haut risque de contracter le coronavirus. Les sociétés pharmaceutiques ont également commencé les essais des pilules antivirales chez les adultes qui ont déjà été exposés au coronavirus, a rapporté l’agence de presse .. Voici une explication des différences entre les deux pilules.

Qu’ont montré les épreuves ?

Bien que les majors pharmaceutiques n’aient pas révélé l’ensemble des données relatives aux essais, le médicament antiviral développé par Pfizer semble avoir une meilleure efficacité par rapport à celui de Merck and Co Inc. Selon les résultats des essais, la pilule Pfizer réduit la probabilité d’hospitalisation ou de blessés d’environ 89 % parmi les patients COVID-19. Les essais ont montré que si le patient atteint de coronavirus reçoit la pilule dans les trois jours suivant le début de l’infection, les risques d’hospitalisation diminuent jusqu’à 89 %. L’efficacité est réduite à environ 85 % si le médicament est administré dans les cinq jours suivant l’apparition du coronavirus.

D’autre part, le médicament développé par Merck aurait réduit de 50 % la probabilité d’hospitalisation ou de décès si le médicament est administré dans les cinq jours suivant le début de l’infection. Alors que Pfizer a nommé son médicament contre le coronavirus Paxlovid, le médicament de Merck sera connu sous le nom de Lavgevrio au Royaume-Uni où les sociétés avaient demandé et obtenu l’approbation réglementaire.

Pourquoi les médicaments Pfizer et Merck & Co Inc sont-ils importants ?

Bien qu’il existe plusieurs vaccins contre le coronavirus qui sont administrés dans différentes parties du monde, il s’agit de l’une des premières options de traitement qui pourrait s’avérer efficace pour guérir les personnes atteintes du coronavirus. Alors que les vaccins sont en quelque sorte une assurance contre l’incidence future probable de l’infection à coronavirus, le médicament antiviral développé par ces sociétés peut s’avérer être un traitement facilement disponible pour ceux qui ont malheureusement contracté la maladie.

Ces médicaments sont-ils sûrs ?

Alors que les sociétés pharmaceutiques n’ont publié que des données limitées des essais, elles ont maintenu que les médicaments peuvent être administrés en toute sécurité. Pfizer a déclaré qu’environ 20 pour cent des volontaires qui ont reçu le médicament ont présenté des effets indésirables légers et que seulement 1,7% des volontaires ont présenté des effets secondaires graves. De même, Merck a déclaré qu’environ 12 pour cent de ses volontaires ont présenté des événements indésirables au cours des essais.

Quel est le coût des médicaments Pfizer et Merck ?

Le gouvernement des États-Unis a en fait garanti les approvisionnements initiaux du médicament Merck en payant environ 1,2 milliard de dollars pour un total de 1,7 million de cours de drogue. En d’autres termes, le coût du médicament Merck pour chaque patient est pour l’instant d’environ 700 $, soit environ Rs 50000. Le gouvernement du Royaume-Uni a également sécurisé les approvisionnements en médicament antiviral Pfizer, mais le prix négocié entre les deux parties n’a pas été rendu public. .

