Les résultats étonnants de l’essai ont révélé qu’une troisième dose augmente non seulement les niveaux d’anticorps jusqu’à 30 pour cent, mais triple à peu près les niveaux de lymphocytes T. Il s’agit d’une partie vitale du système immunitaire qui, selon les experts, pourrait être l’arme essentielle contre la souche Omicron fortement mutée. Pfizer et Moderna ont obtenu les meilleurs résultats en tant que rappels sur six vaccins testés.

Les résultats donnent un coup de pouce massif à la décision de la Grande-Bretagne de poursuivre une campagne de rappel de masse et également de commander 114 millions de doses de vaccin supplémentaires.

Les premières données de l’étude ont été au cœur de la décision du Comité mixte sur la vaccination et les immunisations d’offrir des injections de rappel en septembre et de réduire l’écart entre la deuxième et la troisième dose à trois mois.

Le professeur Saul Faust, enquêteur en chef de l’essai, a déclaré : « Cette réponse des lymphocytes T nous donne de l’espoir.

« Les réponses des lymphocytes T à [the original Wuhan variant], Beta et Delta sont très similaires.

« Et nous espérons voir quelque chose de similaire pour Omicron.

« Notre espoir en tant que scientifiques est que la protection contre l’hospitalisation et la mort reste intacte. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a également salué les résultats.

Il a déclaré: «Ces données montrent clairement pourquoi il est si important d’obtenir votre rappel – le jab complémentaire augmentera considérablement votre protection contre le virus.

« Avec la menace possible de la variante Omicron, il est plus important que jamais de se faire vacciner. »

L’étude, qui a été publiée dans The Lancet ce matin, portait sur près de 2 900 personnes qui avaient initialement reçu soit deux doses de Pfizer, soit d’AstraZeneca.

Bien qu’il ne se soit pas concentré sur Omicron, les boosters ont créé des cellules T qui fonctionnaient presque aussi bien contre trois autres souches.

Cela laisse espérer que les baby-boomers devraient performer à un niveau similaire contre Omicron.

Le professeur Eleanor Riley de l’Université d’Édimbourg, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré : « Les résultats des lymphocytes T sont définitivement une bonne nouvelle.

« Les données suggèrent peu de différence dans la réponse des lymphocytes T aux variantes de Wuhan et Delta, suggérant que la plupart des variantes restent sensibles aux lymphocytes T – espérons que ce soit également le cas pour Omicron. »

LIRE LA SUITE: Le médicament miracle de Covid approuvé au Royaume-Uni réduit les décès et agit contre la variante Omicron

Cela survient après que les chercheurs ont averti que la nouvelle variante, découverte pour la première fois en Afrique du Sud, avait une capacité « substantielle » à échapper à l’immunité contre une infection COVID précédente.

Selon les données de la première étude dans le monde réel, la nouvelle variante pourrait provoquer une vague substantielle d’infections, même dans les populations présentant des niveaux élevés d’anticorps.

Des chercheurs de l’Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD) préviennent que leur découverte a d’importantes implications pour la santé publique.

Ils ajoutent: « Des questions urgentes subsistent quant à savoir si Omicron est également capable d’échapper à l’immunité induite par le vaccin et les implications potentielles d’une immunité réduite à l’infection sur la protection contre les maladies graves et la mort. »

