Pfizer et Moderna poussent la propagande de rappel qui, selon la science, ne fonctionnera pas

Il n’y a pas si longtemps, Pfizer et Moderna ont déclaré qu’ils travailleraient sur des vaccins COVID spécifiques à Omicron. Pourquoi? Parce que les vaccins actuels ne fonctionnaient pas contre le dernier scariant.

Des recherches en laboratoire ont indiqué que les vaccins Pfizer sont inefficaces contre le scariant actuel. Moderna, puisqu’il fonctionne généralement de la même manière, serait également inefficace contre le scariant actuel. La discussion était donc qu’ils allaient produire un nouveau vaccin spécifiquement pour Omicron.

C’était jusqu’à mercredi.

Les médias grand public diffusent le rapport maintenant que Pfizer et Moderna sont tous deux efficaces contre la variante Omicron. En fait, une recherche sur Internet produit des centaines d’articles diffusant ce message. Que les vaccins Pfizer et Moderna produisent un haut niveau de protection.

La mise en garde est que vous devez prendre un rappel pour recevoir cette protection. C’est vrai, vous ne pouvez pas être protégé contre le dernier scariant à moins que vous ne soyez prêt à vous soumettre à leurs injections expérimentales de rappel.

Dans le rapport de laboratoire cité ci-dessus, la science nous dit que les vaccins ne sont pas efficaces. Il dit spécifiquement que l’immunité naturelle est la clé pour combattre Omicron. Mais maintenant, nous devons croire que les boosters Pfizer et Moderna sont efficaces.

Que se passe-t-il vraiment ici ? La vérité est que la majorité des Américains qui voulaient le vaccin l’ont reçu. Les autres Américains qui continuent de refuser les vaccins ont clairement dit qu’ils n’avaient pas l’intention de se faire vacciner.

Les ventes ralentissent et les mastodontes Pfizer et Moderna veulent améliorer leurs résultats et gagner autant de milliards de dollars que possible. Ils gagnent déjà des milliards et cela ne fait qu’ajouter au résultat net.

Surtout s’ils peuvent amener les médias grand public à diffuser la propagande et aider les gouvernements à y adhérer. Bientôt, vous entendrez des gouvernements et des organisations commencer à dire que vous n’êtes pas complètement vacciné à moins d’avoir reçu un rappel.

Alors que Pfizer et Moderna continuent de profiter, les dirigeants du Congrès aussi. Ils sont fortement investis, à la fois démocrates et républicains, dans ces géants pharmaceutiques et récoltent des profits énormes pour leurs campagnes et leurs intérêts personnels.

Le cycle ne se termine jamais non plus. Il se poursuivra à travers chaque scariant, un booster pour chacun de poursuivre son expérience. Cela continue de forcer la conformité et finalement, ils vont plus loin que la simple conformité aux vaccins.

On nous a dit que les vaccins mettraient fin à COVID, mais ils ne l’ont pas fait. Maintenant, on nous dit qu’un booster mettra fin à Omicron. La science raconte une autre histoire. Si les Américains ne se réveillent pas, la fin de cette histoire ne s’annonce pas bien.

