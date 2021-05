Pfizer, les vaccins Moderna pour Covid-19 fonctionnent mieux chez les hommes, suggère une nouvelle étude

Les deux vaccins contiennent des nanoparticules à base de lipides et à l’intérieur de ces particules à base de lipides, les ingrédients actifs des vaccins sont emballés.

Les vaccins Covid-19 de Moderna et Pfizer-BioNTech sont largement utilisés pour l’inoculation dans de nombreux pays, principalement aux États-Unis. Au milieu de la campagne de vaccination en cours, une nouvelle étude a fait surface indiquant que ces vaccins fonctionnent légèrement mieux chez les hommes. Un chercheur de l’Université de l’État du Michigan, Morteza Mahmoudi a publié trois articles évalués par des pairs dans lesquels le rôle du sexe dans les études sur la nanomédecine a été discuté et son lien avec les vaccins développés contre le nouveau coronavirus. L’article a été publié dans Nature Communications.

Dans l’article, Mahmoudi a expliqué comment les nanomédicaments peuvent affecter les patients d’une manière différente et pourquoi cela se produit. Et cela l’a amené à croire que c’était un facteur en ce qui concerne les vaccins.

Certes, les vaccins Moderna et Pfizer utilisent des nanoparticules qui aident à fournir leurs ingrédients actifs aux cellules du système immunitaire des humains. L’article met en évidence les changements systémiques concernant l’utilisation des nanoparticules. L’étude met également en lumière divers défis qui surviennent lors de la recherche sur le rôle du sexe dans la performance de la nanomédecine ainsi que la recherche de stratégies afin de les atténuer.

Les recherches de Mahmoudi montrent que les essais cliniques du vaccin Moderna se sont avérés efficaces à 95,4% pour prévenir les cas de Covid chez les hommes. Le nombre est de 93,1% pour les femmes. De même pour le vaccin Pfizer-BioNTech, l’efficacité chez les hommes a été enregistrée à 96,4% alors qu’elle était de 93,7% chez les femmes.

Les deux vaccins contiennent des nanoparticules à base de lipides et à l’intérieur de ces particules à base de lipides, les ingrédients actifs des vaccins sont emballés. Mahmoudi a maintenant conçu une expérience pour étudier si ces nanoparticules à base de lipides sont la raison d’une efficacité vaccinale élevée pour les hommes et les femmes. Dans son étude publiée le mois dernier, il a été constaté que les cellules tueuses naturelles d’un donneur féminin absorbaient moins de nanoparticules que les donneurs masculins. C’est ce modèle qui lui a permis de comprendre que les systèmes immunitaires des hommes et des femmes sont susceptibles de réagir différemment lorsqu’il s’agit de ces vaccins.

