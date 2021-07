P&G Jon Moeller deviendra PDG, David Taylor dirigera le conseil d’administration – WWD

Procter & Gamble promeut Jon Moeller au poste de PDG, succédant à David Taylor, à compter du 1er novembre.

Moeller est vice-président et directeur de l’exploitation de P&G. Il siègera également au conseil d’administration de la société. Shailesh Jejurikar a été élu directeur de l’exploitation à compter du 1er octobre.

David Taylor est PDG de P&G depuis 2015. Avant cela, il était président des activités mondiales de beauté, de soins et de soins de santé de l’entreprise. Le 1er novembre, lorsque Moeller assumera le siège de PDG, Taylor deviendra président exécutif de P&G.

P&G a dévoilé la nouvelle jeudi soir, affirmant que Moeller avait été élu à son nouveau poste.

« Jon fait partie intégrante de l’équipe de direction de P&G depuis plus de deux décennies, aidant à développer les stratégies que les employés de P&G exécutent avec excellence pour stimuler la croissance et la création de valeur de P&G », a déclaré James McNerney, directeur principal du conseil d’administration de P&G. « C’est un leader exceptionnel, et l’entreprise bénéficiera de son leadership continu pour s’appuyer sur la forte dynamique qu’il a contribué à créer au cours des dernières années. »

McNerney a remercié Taylor pour son « leadership et ses conseils stratégiques » et a déclaré sous sa direction que P&G avait pu revenir à une croissance et une création de valeur cohérentes et équilibrées.

“Un plan solide pour un succès durable est en place et le conseil d’administration convient à l’unanimité que le moment est venu de passer à Jon en tant que PDG”, a déclaré McNerney dans un communiqué.

Moeller travaille chez P&G depuis 1988 et fait partie de l’équipe de direction de l’entreprise depuis 2009.

Dans un communiqué, Moeller a déclaré qu’il était “honoré” de devenir PDG de P&G. « Ma confiance en l’avenir est enracinée dans ma confiance dans les gens de P&G. Ils sont déterminés à diriger, motivés à gagner et mettent l’accent sur l’excellence soutenue dans tout ce que nous faisons – servir les consommateurs et servir les actionnaires grâce à une stratégie intégrée qui offre une croissance équilibrée et une création de valeur.

P&G a signalé une forte croissance des ventes tout au long de la pandémie, alors que les consommateurs se sont approvisionnés et ont continué à acheter des articles ménagers essentiels. La société publiera ses résultats trimestriels vendredi matin.

