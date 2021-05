PGA Championship 2021 Conseils de paris et dernières cotes: McIlroy, DeChambeau, Spieth, Morikawa ou Matsuyama

Le championnat de la PGA 2021 est presque à nos portes alors que les meilleures stars du golf regardent la gloire dans la deuxième majeure de l’année.

Le Japonais Hideki Matsuyama a remporté une brillante victoire au Masters en avril et maintenant un autre peloton stellaire se réunira le week-end prochain.

Qui revendiquera la gloire au championnat PGA?

Le championnat de la PGA a été remporté par l’Américain Collin Morikawa l’année dernière alors qu’il devançait ses rivaux pour gagner au TPC Harding Park.

L’Ocean Course de l’île de Kiawah en Caroline du Sud accueillera le tournoi cette année, mais qui remportera le trophée Wanamaker?

Voici les principaux noms avec les bookmakers avant ce qui devrait être une semaine d’action passionnante.

Championnat PGA 2021: Top 5

Rory McIlroy 10/1

McIlroy a mis sa dernière forme médiocre fermement derrière lui lorsqu’il a remporté une victoire assez brillante au Well Fargo le week-end dernier et il est le favori brûlant en direction de Kiawah.

Rors est de retour et a une histoire de courses prolifiques après avoir remporté de grands tournois.

Il a également connu beaucoup de succès à la PGA, la remportant en 2012 et 2014.

Sa victoire incurable de huit temps en 2012 est survenue à l’Ocean Course, ce qui signifie qu’il aura beaucoup de bons souvenirs à invoquer.

Bryson Dechambeau 12/1

Le jeu de Dechambeau est fait pour les championnats de la PGA et les US Open.

Il a remporté son premier titre de Major à Winged Foot en septembre dernier et cherchera à dominer le parcours de Kiawah.

Le costaud californien a connu une série de bons résultats ces derniers mois – le Masters mis à part – et pourrait bien se frayer un chemin vers la gloire à nouveau.

Mais malgré toutes les discussions sur son pouvoir, «The Scientist» a vraiment travaillé sur son jeu court et son putting, ce qui pourrait en faire une formule imbattable.

GETTY

Bryson DeChambeau cherchera à remporter son deuxième Major à Kiawah Island

Dustin Johnson 12/1

DJ, qui a terminé deuxième au championnat de la PGA l’année dernière, est en forme pour le tournoi de cette année.

L’ancien champion des Masters souffre d’une blessure au genou et a dû se retirer de l’AT&T Byron Nelson.

«Après avoir consulté mon équipe et mes entraîneurs, je pense qu’il est préférable que je reste à la maison et que je me concentre sur mon travail de rééducation», a déclaré Johnson.

«Je ne suis pas content de cette situation, car j’avais vraiment hâte de jouer cette semaine.»

S’il est en forme, il sera toujours dangereux, mais ses problèmes de genou mettront probablement fin à ses espoirs de gagner même s’il est sur le terrain.

Jon Rahm 12/1

Il semble que ce soit une question de quand et pas si Rahm revendiquera un titre majeur, mais cela a été dit depuis quelques années maintenant.

L’Espagnol a eu plusieurs bonnes performances au Masters mais a lutté dans les conditions uniques des autres Majors.

Il voudra faire une bonne performance à l’AT & T Byron Nelson et se forger une forme avant de s’attaquer au Ocean Course.

Il sera encore une fois le conseil de beaucoup de gens cette année, mais pourra-t-il enfin surmonter la ligne?

.

Jon Rahm sera parmi les favoris pour remporter le championnat de la PGA 2021

Justin Thomas 12/1

L’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment et un autre qui a déjà goûté à la gloire de Wanamaker.

Thomas, le champion en titre des Players, a remporté le championnat de la PGA à Quail Hollow en 2017 et tente avec impatience d’ajouter à ses honneurs majeurs depuis.

Après quelques mois difficiles sur et en dehors du parcours, Thomas a été brillant avec les Players et espère reproduire cette forme à Kiawah.

Championnat PGA 2021: Reste du top 10

Jordan Spieth 16/1

Spieth a besoin d’une victoire au PGA Championship pour terminer son Grand Chelem en carrière et se rapproche à nouveau de sa meilleure forme.

Xander Schauffele 16/1

Bientôt pour la gloire de Major, le joueur de 27 ans sera à surveiller cette semaine.

Brooks Koepka 22/1

Spécialiste majeur et double champion de Wanamaker, Koepka pourrait réussir un triplé si son corps résiste.

Collin Morikawa 25/1

Seuls Koepka et Tiger Woods ont conservé leur titre au championnat de la PGA, Morikawa peut-il le faire aussi?

Hideki Matsuyama 25/1

Aucun joueur n’aura autant confiance que Matsuyama après sa superbe victoire au Masters.

Championnat PGA 2021: Reste du top 20 Viktor Hovland 25/1 Daniel Berger 33/1 Justin Rose 33/1 Patrick Cantlay 33/1 Patrick Reed 33/1 Tommy Fleetwood 33/1 Tony Finau 33/1 Webb Simpson 33/1 Tyrrell Hatton 35/1 Will Zalatoris 35/1